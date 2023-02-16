В Таиланде перехватили партию опасного для жизни грязного метамфетамина

Партия метамфетамина с опасными для человека пестицидами была перехвачена на тайско-лаосской границе ночью понедельника, 13 февраля. Об операции сообщил 15 числа заместитель командующего речного патруля на Меконге (MRU) капитан Наттхапхат Чымонгкон.

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Как пишет Bangkok Post, в общей сложности на тайской стороне Меконга в провинции Быанг-Кан было обнаружено 300 тыс. таблеток метамфетамина, расфасованных в 150 отдельных пакетов. Контрабандисты, по всей видимости, переправили груз через реку и спрятали на берегу для следующих курьеров в цепочке. Однако забрать товар наркоторговцы не успели – он стал добычей входящего в состав ВМФ патруля на Меконге.

Примечательно то, что обнаруженные таблетки «ябы», по словам капитана Чымонгкона, были очень низкого качества и представляли потенциальную смертельную угрозу для потребителя при употреблении в большом количестве из-за пестицидов в составе. Более того, капитан Чымонгкон добавил, что таблетки оказывали сильный седативный эффект, хотя по своему характеру «яба» должна быть стимулятором, и именно с такой целью ее принимают большинство наркопотребителей.

Пачки низкокачественного метамфетамина c обратным эффектом были промаркированы литерами WY и Y1. Сами таблетки были привычного оранжевого цвета.

Капитан Чымонгкон предположил, что второсортные наркотики предназначались для продажи молодежи и трудовым мигрантам из строительной отрасли по 50-100 бат за таблетку. Для более платежеспособных наркопотребителей на рынке существует «мет категории А под брендом 999» [цитата из статьи Bangkok Post].

На фоне постоянно растущего объема торговли метамфетамином правоохранительные органы и вооруженные силы уже увеличили частоту патрулей на Меконге. В 2022 году только в приграничных районах Накхон-Пханома и соседних провинций было изъято более 10 тыс. таблеток «ябы», но производители без проблем переносят эти издержки перевозки.

При этом из года в год власти говорят о том, что метамфетамин дешевеет и становится все более доступным. Иногда происходят и совсем курьезные ситуации, такие как арест наркоторговца в ходе контрольной закупки в ноябре 2022 года под Бангкоком. Полицейские тогда приобрели у дилера 2 тыс. таблеток «ябы» за всего лишь 4 тыс. бат, то есть по два бата[!] за таблетку. Обычная уличная цена – не менее 100 бат.

Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), падение цен связано с «экстремальными объемами» производства метамфетамина в регионе. Основным центром является Мьянма, а Таиланд, как признали в прошлом году сами тайские власти, выступает и главным рынком сбыта, и крупнейшим поставщиком ключевого прекурсора для метамфетамина – цианида натрия.

За предыдущий год Таиланд импортировал 1150 тонн цианида натрия и одновременно экспортировал 810 тонн в Мьянму, откуда традиционно местные наркоторговцы получают уже готовый товар. Если удается доставить его дальше на юг и переправить через границу в Малайзию, то цена возрастает многократно.

Впрочем, и в самом Таиланде «яба» легко реализуется за счет большого числа регулярных потребителей, которые используют ее не в рекреационных целях, а для работы – чтобы выдерживать повышенные физические нагрузки и бороться со сном. Таких потребителей много среди строительных рабочих и водителей.