В Таиланде официально начался сезон дождей

Глава Метеорологического департамента Таиланда (TMD) Ванчай Сакудомчай официально объявил о начале сезона дождей в стране.

28 Мая 2018 18:00:14

Фото: TMD

Уведомление, в котором господин Сакудомчай объявил о смене сезонов, было опубликовано сегодня, 28 мая. Глава TMD указал, что страна вступила в период юго-западных муссонов, и жителям южных провинций, включая Пхукет, нужно готовиться к частым и обильным дождям.

В расположенном на Пхукете метеорологическом центре отметили, что уведомление главы ТMD выпущено для того, чтобы «убедиться, что люди в курсе сезона дождей, которые затронут многие провинции юга, включая Пхукет».

«Людям стоит помнить об этом и принимать обычные для сезона дождей меры предосторожности. Мы ежедневно публикуем информацию о погоде, так что, пожалуйста, следите за ними просто на всякий случай», – заявили корреспонденту «Новостей Пхукета» в меорологическом центре TMD по юго-западному побережью.

В ближайшие дни синоптики предсказывают Пхукету дожди.