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В Таиланде объявлены нерабочими днями 13, 23 и 26 октября

Управление по связям с общественностью провинции Пхукет объявило, какие дни будут нерабочими в стране в связи с Королевской кремацией в октябре.

Новости Пхукета

27 Сентября 2017 18:01:23

Фото: DrBurtoni / Flickr
Фото: DrBurtoni / Flickr

«Государственные учреждения будут закрыты 13, 23 и 26 октября. Церемония Королевской кремации не отразится на работе учреждений 25, 27 и 28 октября», – заявила госпожа Сангем Иеттон из Управления по связям с общественностью провинции Пхукет.

Его Величество Пхумипон Адульядет ушел из жизни 13 октября. Королевская кремация состоится 26 числа. Тогда как 23 октября – День Короля Чулалонгкорна, который ушел из жизни в этот день в 1910 году.

Стоит отметить, что накануне Кабмин Таиланда принял решение продлить национальный траур до 27 октября включительно. Все связанные с трауром ограничения будут сняты с 28 числа.

В среду, 4 октября, в Бангкоке пройдет большая пресс-конференция, в ходе которой средства массовой информации получат инструкции касательно освещения Королевской кремации и других событий в октябре. Официальные лица уже сообщили, что на деятельность СМИ будут наложены временные ограничения в части рекламы и подачи контента.

 

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