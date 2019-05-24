В Таиланде обсуждают ввод туристического сбора с посещающих страну иностранцев

Министерство туризма Таиланда вернулось к идее ввода отдельного сбора с посещающих страну туристов. Впрочем, каких-либо конкретных предложений пока не озвучено.

Bangkok Post

24 Мая 2019, 09:21 AM

Фото: Apichit Jinakul / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, Министерство туризма вернуло вопрос об отдельном туристическом сборе на повестку дня после публикации в Royal Gazette Закона о национальной политике в области туризма. Среди прочего закон наделяет Минтуризма правом «разработки планов по стратегическому развитию туризма и установлению стандартов и мер по обеспечению безопасности».

Как пояснил постоянный секретарь министерства Чоти Трачу, ведомство пока не готово озвучить никаких конкретных соображения относительно туристического сбора, его возможного размера и способов сбора.

В настоящий момент министерство обсуждает возможные варианты со специалистами Университета Наресуана и Управления страховой комиссии, с тем чтобы не сделать шагов, которые нанесут ущерб туристической отрасли. Также к дискуссии на определенном этапе будут привлечены и представители тех отраслей, которые может затронуть инициатива. Изучение вопроса должно занять шесть месяцев.

Согласно заявлению господина Трачу, если сбор будет введен, то получаемые за счет него средства будут направляться на развитие туристической инфраструктуры, инициативы по защите и восстановлению экологии, и медицинское страхование туристов.

При этом, как пишет Bangkok Post, приоритетом является восстановление экологии популярных туристических направлений по всей стране.

Согласно официальной статистике Минтуризма и Иммиграционного бюро, в 2018 году Таиланд посетило 38 млн иностранцев. В этом году число прибытий из-за рубежа прогнозируется на уровне 41 млн.