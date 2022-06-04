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В Таиланде начали продавать лотерейные билеты через мобильное приложение

Управление государственной лотереи Таиланда (GLO) начало онлайн-продажу билетов через приложение Paotang. В первый же день было совершено 2,5 млн покупок.

Новости Пхукета

4 Июня 2022, 09:00 AM
Теперь билеты государственной лотереи можно купить через приложение Paotang. Фото: Krungthai Bank

Теперь билеты государственной лотереи можно купить через приложение Paotang. Фото: Krungthai Bank

Как рассказал председатель GLO Лаварон Сангснит, продажи билетов через приложение Paotang, разработанное банком Krungthai, начались 2 июня. За первый же день, причем неполный, было продано 2,5 млн билетов на розыгрыш 16 июня, число покупателей превысило 612 тыс., пишет Bangkok Post.

«Проект был встречен тепло, система работает гладко. Возможно, столько внимания было потому, что это был первый день продаж. Но самое главное, люди могут приобретать билеты по официальной цене в 80 бат», заявил господин Сангснит, отметив одну из главных задач, которую хотели решить власти.

Для онлайн-продажи в этот раз (на розыгрыш 16 июня) было выделено 5,3 млн билетов. Организаторы лотереи уже обещали подумать, чтобы увеличить объем, доступный через Paotang. Однако для них важно не нанести этим удар по людям, которые зарабатывают на жизнь розничным распространением бумажных билетов.

Директор GLO подполковник Нун Сансанакхом отметил, что у приложения Paotang также есть и функция извещения пользователей о выигрыше, если один из билетов окажется счастливым. Уведомления будут приходить в день розыгрыша в 18:00. Получить выигрыш также можно будет через приложение, уплатив одновременно положенные налоги и сборы (1% и 0,5%). Деньги будут зачислены на счет в Krungthai Bank в течение 12 часов, вопрос с зачислением на счета в других банках сейчас решается. Также остается доступна возможность получения выигрыша в офисе GLO с уплатой сбора в 0,5% от суммы. Ехать в Бангкок придется и тем, кто по какой-то причине забудет получить приз через приложение в течение 15 дней после розыгрыша (в офисе деньги можно получить по билету в течение двух лет).

Подполковник Сансанакхом отверг предположения о том, что продажа билетов через приложение может подстегнуть людей к тому, чтобы активнее участвовать в азартных играх. По его словам, билеты и так свободно доступны.

Напомним, что в начале этого года власти Таиланда начали новую кампанию по борьбе со спекуляцией лотерейными билетами с организованной их скупкой и перепродажей по завышенным ценам. В центре внимания полицейских оказалась компания Blue Dragon, люди которой работали во многих провинциях. Обыски в рамках дела проходили и на Пхукете. 

Одним из идеологов кампании по борьбе с лотерейными спекулянтами был вице-премьер Сексакон Аттавонг. По его словам, занимающиеся спекуляциями структуры зарабатывают на этом миллионы и должны быть привлечены к ответственности по закону. После обысков в Бангкоке он говорил, что оборот Blue Dragon в каждый тираж лотереи был свыше 100 млн бат. Также он добавлял, что вовлеченные в подобные действия официальные распространители должны быть лишены квот, выданных им Управлением государственной лотереи (GLO).

 

 

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