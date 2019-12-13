Департамент наземного транспорта Таиланда принял решение вознаграждать людей за информацию о нарушениях правил дорожного движения, эксплуатации техники и оказания транспортных услуг. В случае, если нарушитель будет оштрафован, информатор получит половину от суммы штрафа.

Таньялак Сакут

В Таиланде начали платить за информацию о нарушениях на дорогах. Фото: PLTO

В Таиланде начали платить за информацию о нарушениях на дорогах. Фото: PLTO

В Таиланде начали платить за информацию о нарушениях на дорогах. Фото: PLTO

О том, что в Таиланде теперь официально действует политика выплаты вознаграждений за информацию о нарушениях ПДД, объявил 9 декабря глава Департамента наземного транспорта (DLT) Чирут Висалачитра. Инициатива распространяется на все провинции страны, и 11 числа в пхукетском офисе DLT прошло совещание, в ходе которого сотрудники ведомства получили инструкции относительно реализации новой политики.

«Цель выплаты вознаграждения – совместными усилиями всего общество способствовать дисциплине на дорогах и формированию привычек безопасного вождения», – заявил в беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» глава пхукетского отделения DLT господин Баньят Кантха.

Господин Кантха пояснил, что вознаграждения выплачиваются за выявленные нарушения Закона об автотранспортных средствах от 1979 года и Закона о наземном транспорте от 1979 года.

К нарушениям Закона об автотранспортных средствах, в частности, относятся самовольная модификация транспортных средств и опасное вождение. Также именно в этом законе прописаны обязанности водителей такси, которые, среди прочего, не имеют права отказывать пассажирам в перевозке и обязаны придерживаться установленных законом тарифов. Штрафы по Закону об автотранспортных средствах варьируются в диапазоне от 500 бат до 5 тыс. бат.

К нарушениям Закона о наземном транспорте относятся несоответствие выхлопов двигателя экологическим нормам, превышение допустимого числа пассажиров, парковка в неположенном месте, перевозка незакрепленных грузов и даже курение за рулем. Штрафы по Закону о наземном транспорте варьируются от 1 тыс. бат до 5 тыс. бат.

«Информатор должен иметь очевидные доказательства нарушения, такие как фото или видео. Также необходимо четко зафиксировать время и место нарушения, предоставить четкое описание транспортного средства, данные с его номерных знаков и другую информацию», – отметил господин Кантха.

«Также информатор должен указать свое полное имя, адрес и номер телефона на случай, если проверяющему информацию официальному лицу потребуется связаться с этим человеком. Все данные об информаторы будут храниться в секрете», – добавил он.

Также в сообщении нужно указать номер счета в тайском банке, на который будет зачислена полагающаяся за информацию часть штрафа. Иным способом получить вознаграждение невозможно.

Как пояснил господин Кантха, оптимальный способ передачи информации в пхукетский офис DLT – по электронной почте dlt_1584complain@hotmail.com. Впрочем, можно обратиться и на горячую линию 1584 или воспользоваться соцсетями (см. иллюстрацию). После получения сообщения DLT отправит информатору подтверждение по sms, еще одно sms-сообщение будет отправлено в момент перевода вознаграждения информатору. Время между назначением штрафа нарушителю и выплатой награды информатору должно составлять в районе двух недель.

При этом господин Кантха указал, что итоговая сумма вознаграждения все же будет меньше, чем 50% от суммы выписанного ведомством штрафа. Из премии будут вычтены расходы на обработку сообщения.

«К примеру, если человек сообщит о транспортном средстве, которое дымит черными выхлопными газами, то штраф для нарушителя составит 1 тыс. бат, а информатор получит около 400 бат», – пояснил господин Кантха.