В Таиланде губернатором провинции впервые стала женщина-мусульманка

Жители крайнего юга Таиланда приветствовали в соцсетях назначение на губернаторский пост госпожи Патимо Садияму, которая стала первой женщиной-мусульманкой, занявшей кресло главы провинции.

Новости Пхукета

17 Ноября 2022, 09:00 AM

Патимо Садияму, новый губернатор провинции Паттани (в центре). Фото: Bangkok Post

Кабинет министров Таиланда на заседании 15 ноября одобрил назначение госпожи Садияму на должность губернатора провинции Паттани. До этого она была вице-губернатором соседнего Наратхивата.

Обе провинции находятся на так называемом крайнем юге страны с преимущественно мусульманским населением. Там уже много лет не прекращаются столкновения между государственными силами и местными сепаратистами. Нередко целями атак со стороны боевиков становятся представители органов, учителя.

Пользователи соцсетей приветствовали назначение госпожи Садияму. В поддержку женщины было опубликовано большое число постов, причем жителями всех трех провинций крайнего юга. Bangkok Post отмечает, что жители региона знают госпожу Садияму и высоко оценивают ее предыдущую работу.

«Люди в южных приграничных провинциях чувствуют ее своим губернатором», – написала преподаватель из Наратхивата по имени Нитхима Лама.

«Это сбывшаяся мечта. Я рада и делюсь радостью с каждым... Спасибо, что послали нам в качестве губернатора эту мусульманскую женщину», – сказала медработница из Паттани Ропи-А Доло.

Госпоже Садияму сейчас 57 лет, она уроженка провинции Ялы. На протяжении последних 29 лет женщина работает на разных должностях в структурах Министерства внутренних дел. В частности, ее назначали в Ранонг, Ялу и Паттани. Госпожа Садияму была помощницей губернатора Пхаттхалунга и вице-губернатором Наратхивата.