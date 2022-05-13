В Таиланде будут созданы четыре новых специальных экономических коридора

Проекты будут реализовываться по модели пилотного Восточного экономического коридора (ЕЕС), который Таиланд продвигает уже несколько лет. По аналогии с ЕЕС создаются следующие специальные зоны:
- Северный экономический коридор (NEC);
- Северо-восточный экономический коридор (NEEC);
- Центрально-западный экономический коридор (CWEC);
- Южный экономический коридор (SEC).
Как следует из публикации государственного новостного агентства NNT, провинция Пхукет участвовать в инициативе не будет. Впрочем, местный бизнес в принципе и сам утверждает, что Пхукету нужен отдельный статус особой зоны.
Географически новые экономические коридоры будут формироваться следующим образом:
- NEC – Чианг-Рай, Чианг-Май, Лампхун и Лампанг;
- NEEC – Кхон-Кэн, Удон-Тхани, Накхон-Ратчасима и Нонг-Кхай;
- CWEC – Айюттхайя, Накхон-Патхон, Супхан-Бури и Канчанабури;
- SEC – Чумпхон, Ранонг, Сураттхани и Накхон-Сри-Тхаммарат.
Уже есть информация и о специализации экономических корридоров. Северо-восточный, к примеру, будет сырьевой и производственной базой для био-экономики. Среди его ресурсов NNT упоминает рис, тапиоку и сахарный тростник.
Центрально-западный коридор будет «производственной базой для сельского хозяйства, туризма и высоких технологий».
Южному коридору уготована роль регионального хаба торговли и логистики. В рамках этого проекта планируется соединить Андаманское море и Сиамский залив, то есть фактически речь идет о части торгового пути из Китая в Европу, а также в Индию, Шри-Ланку и Бангладеш.
Для привлечения инвесторов в новые коридоры должны быть предложены налоговые послабления, специальные инвестиционные условия, решения для упрощения бюрократических формальностей. Также нужна и физическая инфраструктура. Предложения по всем этим вопросам должны быть подготовлены к следующему заседанию Комитета по национальному экономическому и социальному развитию.