В Таиланде будут созданы четыре новых специальных экономических коридора

Комитет по специальным экономическим зонам одобрил создание четырех новых специальных экономических коридоров для стимулирования развития и децентрализация экономики страны.

Новости Пхукета

13 Мая 2022, 02:31 PM

В Таиланде одобрили создание четырех новых специальных экономических коридоров по аналогии с ЕЕС. Фото: NNT

Проекты будут реализовываться по модели пилотного Восточного экономического коридора (ЕЕС), который Таиланд продвигает уже несколько лет. По аналогии с ЕЕС создаются следующие специальные зоны:

Северный экономический коридор (NEC);

Северо-восточный экономический коридор (NEEC);

Центрально-западный экономический коридор ( CWEC);

Южный экономический коридор ( SEC).

Как следует из публикации государственного новостного агентства NNT, провинция Пхукет участвовать в инициативе не будет. Впрочем, местный бизнес в принципе и сам утверждает, что Пхукету нужен отдельный статус особой зоны.

Географически новые экономические коридоры будут формироваться следующим образом:

NEC – Чианг-Рай, Чианг-Май, Лампхун и Лампанг;

NEEC – Кхон-Кэн, Удон-Тхани, Накхон-Ратчасима и Нонг-Кхай;

CWEC – Айюттхайя, Накхон-Патхон, Супхан-Бури и Канчанабури;

SEC – Чумпхон, Ранонг, Сураттхани и Накхон-Сри-Тхаммарат.

Уже есть информация и о специализации экономических корридоров. Северо-восточный, к примеру, будет сырьевой и производственной базой для био-экономики. Среди его ресурсов NNT упоминает рис, тапиоку и сахарный тростник.

Центрально-западный коридор будет «производственной базой для сельского хозяйства, туризма и высоких технологий».

Южному коридору уготована роль регионального хаба торговли и логистики. В рамках этого проекта планируется соединить Андаманское море и Сиамский залив, то есть фактически речь идет о части торгового пути из Китая в Европу, а также в Индию, Шри-Ланку и Бангладеш.

Для привлечения инвесторов в новые коридоры должны быть предложены налоговые послабления, специальные инвестиционные условия, решения для упрощения бюрократических формальностей. Также нужна и физическая инфраструктура. Предложения по всем этим вопросам должны быть подготовлены к следующему заседанию Комитета по национальному экономическому и социальному развитию.