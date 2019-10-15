В Таиланде арестовали россиянина, объявленного Россией в международный розыск

Иммиграционное бюро Таиланда сообщила об аресте гражданина РФ, скрывавшегося на территории Королевства от российских правоохранительных органов. К моменту ареста мужчина также превысил разрешенный срок пребывания в Таиланде на 347 дней.

Новости Пхукета

15 Октября 2019, 05:43 PM

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Как говорится в материале, размещенном на сайте Иммиграционного бюро Таиланда, находившийся в международном розыске россиянин был арестован в провинции Чонбури еще 25 сентября.

Полное имя арестованного в публикации не приводится. Россиянин фигурирует в ней как господин Сергей в возрасте 52 лет. Арестовать его удалось благодаря «наводке от информатора». При этом Иммиграционное бюро также отметило сотрудничество с посольством РФ в Таиланде.

Как следует из публикации Иммиграционного бюро, россиян был объявлен в международный розыск 12 ноября 2018 года по делу о мошенничестве либо хищениях при реализации государственного подряда на возведение здания прокуратуры в населенном пункте, который в публикации указан как «Сергат» (вероятнее всего, Сургут). Ущерб от его действий составил в районе 20 млн бат.

В публикации Иммиграционного бюро отмечается, что россиянин неоднократно посещал Таиланд с 2011 года. В последний раз он пересек границу страны по 30-дневному штампу 14 сентября 2018 года, то есть за два месяца до объявления в розыск по линии Интерпола. После этого мужчина из Королевства не выезжал и нелегально проживал в Паттайе. Продолжительность «оверстея» составила 347 дней.