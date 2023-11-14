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В Таиланд пришла «зима»

Тайские синоптики объявили об окончании сезона дождей и начале «зимы». Заявление за подписью главы Метеорологического департамента (TMD) Канви Суттхиджипхак было опубликовано 14 ноября, когда температура на севере страны опустилась до 23°C.

Новости Пхукета

15 Ноября 2023, 09:00 AM
Ежегодно тысячи тайцев отправляются встречать первые заморозки на горе Дой-Интханон в Чианг-Мае. Фото:Doi Inthanon National Park

Ежегодно тысячи тайцев отправляются встречать первые заморозки на горе Дой-Интханон в Чианг-Мае. Фото:Doi Inthanon National Park

Тайские синоптики объявили о начале прохладной части года 14 ноября. Фото: TMD

Тайские синоптики объявили о начале прохладной части года 14 ноября. Фото: TMD

Тайские синоптики объявили о начале прохладной части года 14 ноября. Фото: TMD

Тайские синоптики объявили о начале прохладной части года 14 ноября. Фото: TMD

Запоздалое заявление за подписью главы Метеорологического департамента (TMD) Канви Суттхиджипхак было опубликовано 14 ноября, когда температура на севере страны опустилась до 23°C. Впрочем, основным индикатором для синоптиков является даже не температура, а смена преобладающего направления ветра. В зимний сезона на высоте 100-3500 м над уровнем моря он северо-восточный или восточный, а на высоте более 5000 м – западный.

Метеорологи прогнозируют, что «зима» в этом году будет теплее обычной. Средняя минимальная температура ожидается на уровне 21-22°C против считающихся нормой 19,9°C. В прошлом году было 20,8°C.

В северной половине страны (примерно от линии Бангкока) синоптики ожидают периодического падения температуры воздуха до 8-15,9°C. В горах, разумеется, может быть еще холоднее. Ежегодное тысячи тайцев в ноябре отправляются в Чианг-Май встречать первые заморозки, которые местные синоптики именуют морозами.

По утрам на склонах самой высокой тайской горы Дой-Интханон можно увидеть покрывающий траву иней. В 2022 году первые заморозки в провинции Чианг-Май зафиксировали 7 ноября, в 2020 году – примерно в 20-х числах месяца.

Смотрители нацпарка Doi Inthanon National Park заранее советуют посетителям одеться потеплее, потому что «может быть экстремально холодно».

 

 

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