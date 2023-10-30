В структуре DOPA создан центральный отдел по борьбе с криминалом

Департамент администрирования провинций (DOPA), отметившийся в этом году двумя резонансным рейдами на Пхукете, объявил о создании в рамках своего ведомства центральной оперативной группы по борьбе с криминалом. Свой спецназ с нашивками DOPA SWAT у департамента уже есть, дополнительную силовую поддержку в рейдах обеспечивают волонтеры территориальной обороны OrSor, подчиняющиеся районным властям. Теперь появилась и структура, которая будет централизованно заниматься вопросами борьбы с криминалом со стороны некогда совершенно мирного и второстепенного ведомства.

Новости Пхукета

Оперативный штаб антикриминальных операций DOPA начнет работу с 1 ноября, направления работы будут включать борьбу с самыми разными видами преступности в диапазоне от незаконного оборота наркотиков до нарушения правил работы развлекательных заведений, сообщает Bangkok Post.

Впрочем, как показал последний рейд спецназа DOPA в Бангкоке, зачастую вышеупомянутые пункты идут рука об руку. В ходе облавы в ночном клубе MEM положительные анализы на наркотики сдали 137 посетителей, а у одного из охранников обнаружился пистолет, нелегально переделанный из холостого в боевой. Сам клуб систематически игнорировал установленные законом часы работы, не проверял возраст посетителей, не препятствовал употреблению наркотиков на своих вечеринках. Именно борьба с такими заведениями станет одним из профилей работы центрального силового центра DOPA.

С прицелом на бары и клубы

Департамент администрирования провинций входит в структуру Министерства внутренних дел, которое сейчас возглавляет бывший министр здравоохранения Анутин Чарнвиракун. Королевская полиция Таиланда стоит особняком и господину Чарнвиракуну не подчиняется, зато по линии его ведомства проходят администрации всех уровней: провинция, ампхё, тамбон, мубан. Гражданские власти указанных уровней и сейчас проводят собственные силовые операции, как с привлечением полиции, так и без.

Как отметил постоянный секретарь МВД Суттипонг Джунджарон, создание центрального штаба по антикриминальным операциям представляет собой «часть ключевой политики по обеспечению закона и порядка, провозглашенной министром внутренних дел Анутином Чарнвиракуном».

Также он добавил, что власти провинций могут создавать у себя собственные рабочие группы по борьбе с криминалом для поддержки «центрального подразделения» DOPA. Об этом губернаторам было сообщение в ходе телеконференции по видеосвязи 28 октября.

Два дня спустя, 30 октября, министр Чарнвиракун вместе с господином Джунджароном лично проводили смотр сил спецназа DOPA, знакомясь, в том числе с вооружением и оснащением бойцов.

«Ключевые направления ответственности нового отделения DOPA будут включать проверки развлекательного бизнеса для обеспечения строго соблюдения ими разрешенных часов работы, контроля за минимальным возрастом посетителей, борьбы с употреблением наркотиков на территории, азартными играми и проносом туда оружия», – пересказывает Bangkok Post слова постоянного секретаря МВД.

«Все развлекательные заведения, работающие сейчас без надлежащих разрешений, без сомнения, встретят решительные меры со стороны властей», – добавляет газета со ссылкой на господина Джунджарона.

Именно Министерство внутренних дел отвечает за разработку документов, на основании которых планируется формировать развлекательные зоны, в которых ночные заведения получат право работать до 4:00 утра. В бытность главой Минздрава господин Чарнвиракун являлся одним из главных противников этой идеи. На прошлой неделе он официально согласился с предложением премьера Сеттхи Тхависина и принял поручение заняться работой в этом направлении. Практически сразу же после этого господин Чарнвиракун отправился на Пхукет, бизнес которого всегда стоял во главе кампании за то, чтобы ночные клубы стали легально ночными.

Влиятельные лица в фокусе

Также новый глава МВД отдал своему ведомству распоряжение составить общенациональную базу данных «влиятельных лиц», как в Таиланде многие годы называют лидеров мафиозных структур и других теневых игроков, которые ходят по грани между законным и незаконным, иногда откровенно переступая черту.

Газета упоминает в контексте приказа убийство сотрудника полиции одним из таких «серых кардиналов» провинции Накхон-Патхом. Bangkok Post также указывает, что расследование курирует заместитель министра Чада Тхайсед, зять которого, занимающий пост мэра в Чайнате, недавно сам был арестован за вымогательство взятки у подрядчика.

Также МВД под руководством Анутина Чарнвиракуна призвало граждан не бояться сообщать о криминале, причем по гражданским каналам, не связанным с полицией. В частности, информацию можно передавать в офис омбудсмена Damrongtham Center, отделения которого есть во всех провинциях. Прием жалоб на неправомерные действия официальных лиц – основная задача Damrongtham Center.

В ходе двух рейдов на Пхукете спецназ DOPA полагался на собственные силы и не привлекал полицию к операциям. По итогам облавы в борделе в Патонге с должностей были сняты пять руководителей соответствующего полицейского участка. По итогам облавы в ночных клубах в Кату аналогичным образом были отстранены руководители полиции этого участка.