В статью ПДД о детских автокреслах добавили исключение

Полиция Таиланда не будет штрафовать водителей за перевозку детей без автокресел при соблюдении ими трех принципов безопасной езды с маленькими пассажирами. Соответствующее уведомление Королевской полиции Таиланда было опубликовано 17 августа и затем распространено Департаментом связей с общественностью Таиланда (PRD).

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Требование о детских автокреслах смягчили. Теперь у водителей есть альтернатива – соблюдать три принципа безопасной езды. Фото: PRD

Требование о детских автокреслах смягчили. Теперь у водителей есть альтернатива – соблюдать три принципа безопасной езды. Фото: PRD

Требование о детских автокреслах смягчили. Теперь у водителей есть альтернатива – соблюдать три принципа безопасной езды. Фото: PRD, Royal Thai Police

Оригинальное уведомление Королевской полиции Таиланда, опубликованное 17 августа, состоит из графического «постера» и сопроводительного текста. На сайте PRD приведен другой постер и комментарий заместителя официального правительства Ратчады Тханадирек, в котором она прямо заявила, что речь идет именно об альтернативе автокреслам.

И полиция, и PRD указывают, что требование об автокреслах введено прошлогодними поправками в Закон о дорожных движениях, а в нынешнем его виде (с тремя правилами) оно вступило в силу с 17 августа. Изначальная версия поправок была скептически встречена тайскими водителями, которые указывали на самые разные препятствия, не дающие им перевозить детей именно в автокреслах.

«Согласно поправкам номер 13 от 2022 года в Закон о дорожном движении от 1970 года, перевозка ребенка в возрасте до шести лет должна осуществляться в автокресле. Что делать, если его нет? В случае отсутствия автокресла, водитель, перевозящий ребенка до шести лет, должен следовать трем принципам, чтобы считаться исполняющим требования закона и не попадающим под требование о наличии автокресла», – говорится в сообщении Королевской полиции Таиланда.

Три требования для перевозки ребенка без автокресла:

Двигайтесь медленно, держитесь левой стороны проезжей части. Ребенок должен находиться на заднем ряду сидений. В случае перевозки в кабине пикапа ребенок должен сидеть не сзади, а спереди [ имеются в виду пикапы с малогабаритными кабинами ]. Ребенок должен находится под присмотром и контролем взрослого пассажира*, либо должна использоваться нижняя часть обычного ремня безопасности (на выбор).

Невыполнение требований безопасной перевозки детей по-прежнему карается штрафом в размере до 2 тыс. бат, отмечают Королевская полиция Таиланда и PRD. Однако теперь безопасная перевозка не равна перевозке в специальном кресле.

Если водитель все же выбирает автокресло, то оно должно быть сертифицированным. Сертифицированные автокресла могут быть двух типов – полноформатные детские кресла с пятиточечными ремнями (устанавливаемые лицом по ходу движения машины и против направления движения) и сиденья-бустеры, предполагающие использование взрослого ремня безопасности. Такие сиденья, в частности, обеспечивают более высокую посадку ребенка и применимость штатного ремня.

Департамент PR добавляет, что на автомобили такси и другой общественный транспорт это не распространяется, хотя ранее в этом месяце полиция Таиланда выпустила отдельный приказ для таксистов, обязывающий их как минимум напоминать пассажирам о необходимости пристегиваться.



*Возможно, в данном случае имеется в виду физический контроля в форме «ребенок сидит на руках».