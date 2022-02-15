В старом здании администрации Пхукета предлагают открыть центр истории и культуры

Инициативная группа жителей Пхукет-Тауна обратилась к губернатору Наронгу Вунсиеу с предложением открыть в историческом здании администрации провинции (Provincial Hall) центр истории и культуры. Губернатор идею поддержал, хотя на текущий момент еще не все государственные ведомства переехали из старого комплекса на Narisorn Rd. в новый на Tha Kraeng Rd.

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Формальный запрос от лица жителей Пхукета вручил губернатору председатель исполнительного комитета Совета жителей Пхукета Чан Вонгсаттайянон. Он пояснил, что организация провела исследование общественного мнения, опросив 783 респондентов в течение последней недели января. Идею открытия культурно-исторического центра поддержали 77,4% опрошенных, отрицательно высказались 4,5%, еще 18,1% заявили, что не располагают достаточным объемом информации, чтобы сформировать какое-либо мнение.

Господин Вонгсаттайянон отметил, что в ходе проведения опроса респондентам показывали образцы произведений искусства, которые могли бы выставляться в центре. В этой роли выступали картины известного местного художника Ватчарина Роднита, также входящего в состав Совета жителей Пхукета.

Губернатор Вунсиеу заявил, что ему приятно принять предложение жителей и он готов поддержать идею.

«Однако, реализация задумки требует самого лучшего возможного планирования ради блага всех причастных сторон», – заявил глава провинции.

«Соединение туризма и культуры – это суть Пхукета. Мы хотим развивать это направление. Хотим, чтобы оно стало реальностью, особенно в формате продвижения туризма вместе с развитием уникальных сильных сторон провинции в рамках концепции «архитектура, кухня, одежда». Они должны стать нашим козырем на туристическом рынке и устойчивым поводом гордиться уникальностью Пхукета», – добавил губернатор.

Соображения о том, как использовать историческое здание на Narison Rd. стали высказываться сразу после того, как было объявлено о строительстве нового Provincial Hall на Tha Kraeng Rd. у парка Рамы IX (Suan Luang). Новый комплекс за 450 млн бат был официально открыт в прошлом году. Церемония благословения здания состоялась в ноябре, но около 20 государственных ведомств переместили туда своих сотрудников еще в октябре. Сейчас там работают около 480 человек.

Впрочем, старый Provincial Hall, как говорилось выше, не пустует. Персонал ряда структур по-прежнему работает оттуда.

Здание на Narisorn Rd. было построено в 1907-1913 годах, когда Пхукетом руководил губернатор Пхрайя Ратсаданупрадит Махисон Пхакди, более известный как Ко Сим Би На-Ранонг. Он являлся главой монтона Пхукет, в состав которого входил не только сам остров, но и прочие андаманские провинции от Ранонга до Сатуна.

Местные официальные лица отсчитывают возраст здания с момента начала строительства, а не завершения работ (1913 год) или официального его открытия Его Величеством Рамой VI (1917 год).

В 1977 году Департамент изящных искусств, входящий в Министерство культуры, присвоил зданию статус охраняемого исторического объекта, о чем было объявлено в Government Gazette.

Здание также фигурирует в основанной на реальных событиях драме «Поля смерти» режиссера Ролана Жоффе. Фильм, The Killing Fields получивший три «Оскара» фильм посвящен режиму «красных кхмеров» в Камбодже, а пхукетский особняк там выступает в роли французского посольства в Пномпене.

Департамент связей с общественностью описывает здание как образец колониальной архитектуры, созданный по задумке «итальянского мастера», который также следил за процессом строительства