В старом здании администрации Пхукета предлагают открыть центр истории и культуры

Формальный запрос от лица жителей Пхукета вручил губернатору председатель исполнительного комитета Совета жителей Пхукета Чан Вонгсаттайянон. Он пояснил, что организация провела исследование общественного мнения, опросив 783 респондентов в течение последней недели января. Идею открытия культурно-исторического центра поддержали 77,4% опрошенных, отрицательно высказались 4,5%, еще 18,1% заявили, что не располагают достаточным объемом информации, чтобы сформировать какое-либо мнение.
Господин Вонгсаттайянон отметил, что в ходе проведения опроса респондентам показывали образцы произведений искусства, которые могли бы выставляться в центре. В этой роли выступали картины известного местного художника Ватчарина Роднита, также входящего в состав Совета жителей Пхукета.
Губернатор Вунсиеу заявил, что ему приятно принять предложение жителей и он готов поддержать идею.
«Однако, реализация задумки требует самого лучшего возможного планирования ради блага всех причастных сторон», – заявил глава провинции.
«Соединение туризма и культуры – это суть Пхукета. Мы хотим развивать это направление. Хотим, чтобы оно стало реальностью, особенно в формате продвижения туризма вместе с развитием уникальных сильных сторон провинции в рамках концепции «архитектура, кухня, одежда». Они должны стать нашим козырем на туристическом рынке и устойчивым поводом гордиться уникальностью Пхукета», – добавил губернатор.
Соображения о том, как использовать историческое здание на Narison Rd. стали высказываться сразу после того, как было объявлено о строительстве нового Provincial Hall на Tha Kraeng Rd. у парка Рамы IX (Suan Luang). Новый комплекс за 450 млн бат был официально открыт в прошлом году. Церемония благословения здания состоялась в ноябре, но около 20 государственных ведомств переместили туда своих сотрудников еще в октябре. Сейчас там работают около 480 человек.
Впрочем, старый Provincial Hall, как говорилось выше, не пустует. Персонал ряда структур по-прежнему работает оттуда.
Здание на Narisorn Rd. было построено в 1907-1913 годах, когда Пхукетом руководил губернатор Пхрайя Ратсаданупрадит Махисон Пхакди, более известный как Ко Сим Би На-Ранонг. Он являлся главой монтона Пхукет, в состав которого входил не только сам остров, но и прочие андаманские провинции от Ранонга до Сатуна.
Местные официальные лица отсчитывают возраст здания с момента начала строительства, а не завершения работ (1913 год) или официального его открытия Его Величеством Рамой VI (1917 год).
В 1977 году Департамент изящных искусств, входящий в Министерство культуры, присвоил зданию статус охраняемого исторического объекта, о чем было объявлено в Government Gazette.
Здание также фигурирует в основанной на реальных событиях драме «Поля смерти» режиссера Ролана Жоффе. Фильм, The Killing Fields получивший три «Оскара» фильм посвящен режиму «красных кхмеров» в Камбодже, а пхукетский особняк там выступает в роли французского посольства в Пномпене.
Департамент связей с общественностью описывает здание как образец колониальной архитектуры, созданный по задумке «итальянского мастера», который также следил за процессом строительства