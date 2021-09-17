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В Старом городе создадут «умную зону безопасности»

Советник Королевской полиции Таиланда при офисе премьер-министра генерал-лейтенант Сурачет Хакпан прибыл на Пхукет для запуска проекта умной зоны безопасности в историческом центре Пхукет-Тауна (Old Phuket Town Smart Safety Zone 4.0). Аналогичные зоны будут созданы и в других частях страны.

Новости Пхукета

17 Сентября 2021, 03:50 PM
Генерал Сурачет Хакпан снова посетил Пхукет. Фото: PR Phuket

Генерал Сурачет Хакпан снова посетил Пхукет. Фото: PR Phuket

Генерал Сурачет Хакпан снова посетил Пхукет. Фото: PR Phuket

Генерал Сурачет Хакпан снова посетил Пхукет. Фото: PR Phuket

Генерал Сурачет Хакпан снова посетил Пхукет. Фото: PR Phuket

Генерал Сурачет Хакпан снова посетил Пхукет. Фото: PR Phuket

Генерал Сурачет Хакпан снова посетил Пхукет. Фото: PR Phuket

Генерал Сурачет Хакпан снова посетил Пхукет. Фото: PR Phuket

Как объяснил генерал Хакпан в ходе визита на остров 16 сентября, зона безопасности в Старом городе будет покрывать площадь в 1 кв. км. Ключевую роль в проекте будет играть полицейский участок Пхукет-Тауна, впрочем сама идея зоны предполагает глубокое взаимодействие между полицией, местными жителями, государственным и частным секторами. Еще один вектор программы – активное использование высоких технологий в рамках стратегии Bureaucracy 2.0.

«Цель заключается в том, чтобы создать безопасную зону, в которой люди будут ощущать уверенность и спокойствие духа. Королевская полиция Таиланда выбрала именно эту территорию, поскольку она является исторической достопримечательностью, центром экономической активности и при этом местом, где люди опасаются преступности», – заявил генерал Хакпан.

Также офицер отметил, что именно Пхукет был выбран в качестве пилотной провинции, которая должна проложить туризму путь к выходу из коронавирусного кризиса.

«Благодаря красоте архитектуры сино-португез, Старый город стал центром деловой активности в самом сердце столице провинции. Здесь располагаются важные объекты, такие как отели, достопримечательности, храмы, музеи и школы. Туристы и местные предприниматели зависят от того, как обеспечивается безопасности жизни и имущества. Поэтому важно повышать уверенность среди тайских граждан и зарубежных туристов», – добавил генерал Хакпан.

Генерал Сурачет не указал, какие именно технологические решения планируется использовать для создания зоны умной безопасности, но подчеркнул необходимость интеграции усилий местных органов правопорядка, туристической полиции и волонтеров.

Вместе с генералом Хакпаном на встрече 16 сентября присутствовали глава полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Китрат Панпет, его заместитель генерал-майор Саксира Пыкам, шеф полиции Пхукет-Тауна Тхирават Лиамсуван и его заместитель подполковник Сермпхан Сириконг.

Мероприятие, судя по всему стало первым, где полковник Лиамсуван публично появился после отстранения от работы на время проведения внутреннего расследования по факту работы подпольного казино в зоне ответственности полиции Пхукет-Тауна.

Также стоит добавить, что на встрече ничего не было сказано о том, как сказался на уровне преступности коронавирусный кризис и вызванные им экономические проблемы у значительной части населения.

 

 

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