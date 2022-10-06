В Старом городе провели противомоскитную обработку

Муниципалитеты Пхукета продолжают противомоскитную обработку общественных пространств для предотвращения распространения лихорадки денге. 6 октября был обработан исторический центр города.

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Как следует из сообщения муниципалитета Пхукет-Тауна, противомоскитное окуривание утром 6 октября было произведено на Thalang Rd. (включая парк имени 72-летия Королевы Сирикит), Dibuk Rd., Satun Rd., Krabi Rd., Soi Rommanee.

Муниципальные служащие с ручными дымовыми пушками вышли на улицы исторической части города перед рассветом. К началу рабочего дня процедура была уже завершена.

Борьбу с комарами, разносящими лихорадку денге, ведут и другие муниципалитеты Пхукета. В частности, сообщения об окуриваниях периодически публикует администрация Чалонга. Кроме того, власти проводят информационную работу с жителями и раздают им средства для уничтожения личинок комаров.

Что такое денге и как защититься от болезни

Лихорадка денге – вирусная инфекция, передаваемая комарами вида Aedes aegypti. Как указывается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), симптомы варьируются от легкого повышения температуры до сильной лихорадки, приводящей к потере трудоспособности и сопровождающейся сильной головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью.

Специального лечения лихорадки денге нет, но раннее клиническое диагностирование и профессиональная медпомощь позволяют спасти жизнь пациента даже при тяжелом течении болезни. Именно поэтому тайские специалисты рекомендуют сдавать анализы на денге во всех случаях, когда «обычная простуда» не ослабевают после трех-четырех дней или сопровождается симптомами, свойственными денге.

Вспышки лихорадки денге в Таиланде имеют сезонный характер и связаны с колебаниями размеров популяций комаров, которые активно размножаются в дождливую погоду. Основной пик заболеваний лихорадкой в Таиланде приходится на май-октябрь.

Основной способ защиты от денге – борьба с разносящими лихорадку комаров и меры против их активного размножения. В частности, власти настоятельно просят жителей не оставлять у домов открытые емкости с водой, а если без этого не обойтись, то добавлять в воду специальные препараты. Также важны простые меры по защите от комариных укусов – сетки на окнах, использование репеллентов.