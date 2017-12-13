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В Срисунторне начали проверять тяжелый транспорт на перегруз

Пхукетский офиса Департамента сельских дорог (DRR) организовал пункт взвешивания большегрузных автомобилей в районе перекрестка, где в августе перевернулась бетономешалка. Подобные проверки должны стать регулярными.

Шела Рива

13 Декабря 2017 17:44:40

ФОТО: Офис DRR на Пхукете
ФОТО: Офис DRR на Пхукете

Резонансная авария с участием большегрузного автомобиля произошла в Срисунторне 1 августа. Тогда на пересечении дороги номер 4015 и Soi Ban Bang Jo Nobthakaew перевернувшаяся бетономешалка рухнула на мотоцикл, на которому находилась местная жительница и ее трехлетний сын. В результате аварии женщина погибла, а ребенок получил травмы.

Комментируя открытие первого пункта взвешивания большегрузов, заместитель главы DRR Тирадет Кумленг упомянул августовский инцидент и подчеркнул, что проверка тяжелого транспорта проводит для того, чтобы перегруженные автомобили не подвергали опасности других участников дорожного движения.

«Если обнаружится перегруз, водитель будет задержан и привлечен к ответственности по суду», – заявил господин Кумленг.

Заместитель главы офиса DRR на Пхукете указал, что от местных жителей продолжают поступать жалобы на крупногабаритный транспорт, опасно ездящий в указанном районе.

«Мы будем проводить проверки большегрузного транспорта еженедельно в течение нескольких часов в тот или иной день. Место проведения проверок также будет варьироваться», – заявил господин Кумленг.

Отметим, что пхукетский офис DRR расположен неподалеку от места августовской аварии.
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