В Срисунтхорне устраняют последствия наводнения

Губернатор Вунсиеу посетил, в частности, особо пострадавшие поселки На-Кхиан (пятый мубан района) и Prime Place Village (третий мубан). Также сильно затоплена оказалась Soi Pae Leng в поселке Банг-Кхам (второй мубан).
Основные усилия были направлены на то, чтобы не дать каналам выйти из берегов, а также защитить жилые дома. В частности, входы в жилье перегораживались мешками с песком. Отдельная работа велась по ремонту поврежденных дорог.
Кроме того, губернатор Вунсиеу убедился, что у жителей затопленных районов достаточно припасов, чтобы переждать бедствие.
Также локальное наводнение произошло на Soi Paniang 1 в Рассаде. Туда тоже были направлены силы DDPM.
Официальные лица пока не озвучили сумму нанесенного непогодой ущерба.
Тем временем в Камале глава местной административной организации (OrBorTor) выпустил предупреждение для жителей восьми поселков, которым также грозило наводнение. Среди прочих в списке значатся Сурин и Банг-Тао. Впрочем, сообщений о реальных бедствиях оттуда не поступало.
Центральный офис DDPM отдал всем своим районным подразделениям распоряжение находиться в круглосуточной готовности.
Согласно прогнозам синоптиков проливные дожди возможны вплоть до 6 августа.