В Срисунтхорне устраняют последствия наводнения

Обрушившиеся на Пхукет дожди привели к локальному наводнению в Срисунтхорне 2 августа. Последствия включали затопление жилых домов, на место событий выехали губернатор Наронг Вунсиеу и мэр района Чалермпон Кердсап. Помощь местным жителям оказывалась силами Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) и местного муниципалитета.

Новости Пхукета

Губернатор Вунсиеу посетил, в частности, особо пострадавшие поселки На-Кхиан (пятый мубан района) и Prime Place Village (третий мубан). Также сильно затоплена оказалась Soi Pae Leng в поселке Банг-Кхам (второй мубан).

Основные усилия были направлены на то, чтобы не дать каналам выйти из берегов, а также защитить жилые дома. В частности, входы в жилье перегораживались мешками с песком. Отдельная работа велась по ремонту поврежденных дорог.

Кроме того, губернатор Вунсиеу убедился, что у жителей затопленных районов достаточно припасов, чтобы переждать бедствие.

Также локальное наводнение произошло на Soi Paniang 1 в Рассаде. Туда тоже были направлены силы DDPM.

Официальные лица пока не озвучили сумму нанесенного непогодой ущерба.

Тем временем в Камале глава местной административной организации (OrBorTor) выпустил предупреждение для жителей восьми поселков, которым также грозило наводнение. Среди прочих в списке значатся Сурин и Банг-Тао. Впрочем, сообщений о реальных бедствиях оттуда не поступало.

Центральный офис DDPM отдал всем своим районным подразделениям распоряжение находиться в круглосуточной готовности.

Согласно прогнозам синоптиков проливные дожди возможны вплоть до 6 августа.