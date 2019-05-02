В Сонгкхла перехватили полтонны кратома

Как пишет Bangkok Post, погоня за черным пикапом Isuzu D-Max началась после того, как водитель отказался остановиться на организованном волонтерами пункте дорожного контроля на трассе Suan Cham – Saba Yoi Rd. Инцидент произошел сегодня утром.
Водителя преследовали на отрезке трассы протяженностью в 10 км, после чего он свернул на каучуковую плантацию, бросил там автомобиль и скрылся пешком.
Внутри автомобиля волонтеры территориальной самообороны обнаружили несколько мешков с листьями кратома. Всего в машине находились 450 кг наркотика. Поиск наркокурьера продолжается.