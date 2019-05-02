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В Сонгкхла перехватили полтонны кратома

Волонтеры территориальной самообороны из провинции Сонгкхла устроили погоню за наркокурьером на пикапе. Задержать подозреваемого не удалось, но добычей преследователей стали пикап и 450 кг листьев кратома.

Новости Пхукета

2 Мая 2019, 04:31 PM
Фото: Assawin Pakkawan / Bangkok Post

Фото: Assawin Pakkawan / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, погоня за черным пикапом Isuzu D-Max началась после того, как водитель отказался остановиться на организованном волонтерами пункте дорожного контроля на трассе Suan Cham – Saba Yoi Rd. Инцидент произошел сегодня утром.

Водителя преследовали на отрезке трассы протяженностью в 10 км, после чего он свернул на каучуковую плантацию, бросил там автомобиль и скрылся пешком.

Внутри автомобиля волонтеры территориальной самообороны обнаружили несколько мешков с листьями кратома. Всего в машине находились 450 кг наркотика. Поиск наркокурьера продолжается.

 

 

 

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