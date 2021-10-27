В соцсетях появился фейк о губернаторе Пхукета

Центр по борьбе с фейковыми новостями выпустил очередное предупреждение о распространении в соцсетях недостоверной информации, касающейся Пхукета. В этот раз речь идет о публикации, в которой утверждается, что губернатор провинции якобы нелегально завозит на остров мусульман-иностранцев, чтобы «окончательно извести тайцев».

27 Октября 2021, 05:35 PM

Фото: Anti-Fake News Center

Предупреждение Центра по борьбе с фейковыми новостями уже было распространено различными официальными ведомствами и полицейскими участками Пхукета.

Центр по борьбе с фейковыми новостями заверил, что в рамках проверки обратился в пхукетский офис Департамента по связям с общественностью, где ответили, что изложенная информация не соответствует действительности.

«Касательно публикации с изображением, где говорится, что губернатор Пхукета секретно и незаконно ввозит в страну мусульман иностранцев, чтобы увеличить их численность и окончательно извести тайцев, пхукетским офисом Департамента по связям с общественностью была проведена проверка и было подтверждено, что эта информация не соответствует действительности, поскольку губернатор Пхукета – буддист. Кроме того, нелегального ввоза в страну мусульман из-за рубежа нет», – заявил Центр по борьбе с фейковыми новостями.

«На основании изложенного мы просим общественность не доверять этой информации и в рамках сотрудничества с властями не распространять ее и не делиться ей в социальных сетях», – добавило ведомство.

Центр по борьбе с фейковыми новостями также напомнил, что источником достоверных сведений следует считать пхукетский офис Департамента по связям с общественностью (в обиходе известный как PR-служба Пхукета или просто PR Phuket). Сайт ведомства – https://pr.prd.go.th/phuket, телефон – 076-216118.

Также центр вновь попросил пользователей соцсетей сообщать ему о новых фейковых новостях. Каналы связи следующие:

LINE: @antifakenewscenter (http://nav.cx/uyKYnsG)

Сайт: https://www.antifakenewscenter.com/

Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand

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