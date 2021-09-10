В соцсетях появилось фальшивое предложение кредитов от банка Krungthai

Полиция Пхукета выпустила публичное предупреждение о том, что распространяющееся в социальных сетях предложение специальных кредитах Krungthai Jaidee Loans является «фейком». Слова «мошенничество», впрочем, пока не прозвучало.

Новости Пхукета

10 Сентября 2021, 04:30 PM

Фото: Anti-Fake News Center

Ранее заместитель официального представителя Королевской полиции Таиланда полковник Кришна Паттаначарон сделал аналогичное заявление. Офицер отметил, что Krungthai Bank к данному объявлению никакого отношения не имеет.

«Логотип банка и название финансового продукта Krungthai Jaidee Loan были использованы, чтобы ввести людей в заблуждение. Банк никаким образом отношения к этому не имеет», – заявил полковник Паттаначарон.

«На этом основании мы просим людей не доверять данной информации. Также мы просим о сотрудничестве, выражающемся в том, чтобы не пересылать и не делиться этой информацией в социальных сетях», – добавил он.

Полковник отметил, что в случае столкновения с какой-либо подозрительной активностью якобы от лица Krungthai следует обращаться в колл-центр банка по телефону 02-111-1111 или на страницу Fanpage Krungthai Care в Facebook.

Господин Паттаначарон напомнил, что распространение недостоверной информации, способной нанести ущерб стране путем введения людей в заблуждение, предусмотрена ответственность по статьям 14(2) и 14(5) Закона о компьютерных преступлениях. Максимальное наказание – до пяти лет тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа. Также возможно привлечение к ответственности по Декрету о чрезвычайной ситуации и другим законам.

«Профильные органы продолжат серьезно и непрерывно противодействовать фейковым новостям и их распространителям предусмотренными законом мерами», – заверил полковник Паттаначарон.

Сообщения о фейковых новостях принимаются сразу через пять каналов: сайт www.antifakenewscenter.com, страница ANTI-FAKE NEWS CENTER в Facebook, @AFNCThailand в Twitter, @antifakenewscenter в LINE, по телефону горячей линии GCC 1111 доб. 87 и по телефону Национального полицейского агентства по борьбе с фейковыми новостями 1599.





