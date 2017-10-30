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В соцсетях обсуждают иностранку, «впавшую в транс» на Вегетарианском фестивале

Пользователь Facebook Nanny Zaa Pk (Сутича Сутхакон) опубликовала на своей странице 19-секундное видео, на котором, как она убеждена, иностранка впала в транс на одной из церемоний Вегетарианского фестиваля.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Октября 2017 17:53:35

Кадр из видео со страницы Nanny Zaa Pk в Facebook
Кадр из видео со страницы Nanny Zaa Pk в Facebook

На видео запечатлена женщина в белых одеждах, ритмично качающая головой, словно в состоянии транса. При этом и автор видео, и спиритический медиум «ма-сонг», с которым она беседовала, полагают, что в женщина была «одержима» одной из китайских богинь.

По словам госпожи Сутхакон, видео было снято около 23:00 субботы, 28 октября, то есть непосредственно перед окончанием Вегетарианского фестиваля.

«Я увидела ее в храме Put Jor Shrine. Это храм на Ranong Rd. недалеко от храма Jui Tui Shrine. Я знаю, что такое бывает, когда кто-то становится одержим богами. И очень редко можно увидеть, как боги выбирают иностранца», – заявил госпожа Сутхакон.

По словам снявшей видео женщины, иностранка в тот момент была не способна общаться с другими людьми.

«Ма-сонг из этого храма сказал, что, по его мнению, женщина была одержима третьей из семи богинь, существующих в китайских верованиях», – добавила госпожа Сутхакон.

В комментариях под видео другие пользователи предположили, что, возможно, на следующем фестивале героиня видео уже будет говорить по-китайски.

Имя снятой на видео иностранки и ее национальность в настоящий момент неизвестны.

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