В собачьем приюте заканчивается корм для животных

Пхукетский приют для собак – Phuket Stray Dog Shelter – сообщил о том, что у него заканчиваются собачий корм и другие вещи, необходимые для уходы за содержащимися там животными. Всего в центре сейчас находятся более 1 тыс. собак.

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Управляющий расположенного в Таланге Таван Чотиворананон приюта заявил, что одно из первых мест в списке необходимого занимает именно сухой корм.

«Мы столкнулись с дефицитом корма для собак и других необходимых вещей. Приют заботится примерно об 1 тыс. собак, которым в день нужно примерно 250 кг сухого корма. Кроме того, нам нужен консервированный корм для больных собак, а также защитные маски, мешки для мусора, шприцы, питьевая вода в таре любого размера, медицинские перчатки (размера М), лекарства и средства для обработки ран, такие как марля», – перечислил господин Чотиворананон.

«Раньше у нас было много жертвователей, от которых поступала помощь, и достаточно еды для животных. Но в последнее время количество жертвователей сократилось. Я понимаю, что у многих сейчас проблемы, связанные с ситуацией вокруг COVID-19», – добавил управляющий приюта.

Перечисленными выше вещами список необходимого не ограничивается. Нужны самые разные вещи – средства для уборки и дезинфекции, мусорные баки, губки и жидкость для мытья посуды.

На определенном этапе работы Phuket Stray Dog Shelter, которым управляет Департамент животноводство, имел централизовано предоставляемый бюджет, но затем способ финансирования изменился. Сейчас каждый муниципалитет или административная организация тамбона (OrBorTor) должны в индивидуальном порядке перечислять центру финансирование со своей стороны. Почти сразу после изменения схемы приют столкнулся с тем, что платежи стали нерегулярными.

На совещании в Управлении животноводства 22 февраля вице-губернатор Пхукета Пичет Панапонг попросил как можно быстрее районные администрации произвести положенные выплаты в адрес Phuket Stray Dog Shelter. Он напомнил, что созданный в 2004 году приют вот уже почти 20 лет снимает с муниципалитетов часть нагрузки в плане работы с уличными животными, создающими проблемы жителям. В противном случае муниципалитетам и OrBorTor пришлось бы открывать собственные приюты (и также финансировать их).

Господин Панапонг отметил, что именно нерегулярное и недостаточное финансирование мешают развивать Phuket Stray Dog Shelter «по мировым стандартам».

«Сейчас приютом управляет пхукетский офис Департамента животноводства, но у ведомства нет отдельного бюджета на функционирование комплекса, поэтому средства запрашиваются у 18 районных администраций, откуда животные отправляются в приют. Цель сегодняшнего совещания – ускорить перечисление взносов в адрес Phuket Stray Dog Shelter на 2022 фискальный год для того, чтобы приют мог обеспечивать здоровье и комфортное существование содержащихся там собак», – заявил вице-губернатор.

В свою очередь управляющий приюта Таван Чотиворананон попросил поддержки у жителей острова.

«Люди, имеющие возможность помочь, могут позвонить нам в любой день или связаться через страницу Phuket Stray Dog Shelter на Facebook», – заявил он.

Банковские реквизиты приюта следующие:

Account Name: บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต มูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืน

(Phuket Stray Dog Shelter Phuket Sustainable Development Foundation)

A/c Number: 805-0-84926-0

Bank: Krung Thai Bank, Phuket branch.

Приют открыт с 8:30 до 16:30 ежедневно. Также можно лично связаться с господином Чотиворананоном по телефону 086-2772699.