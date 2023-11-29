В системе онлайн-регистрации ТМ.30 появилась функция печати квитанции

Менеджеры отелей и владельцы сдающегося в аренду жилья дождались появления в системе онлайн-регистрации иностранных жильцов (ТМ.30) функции печати квитанций, подтверждающих подачу информации об иностранце в Иммиграционное бюро. Вот уже несколько месяцев ведомство уделяет особое внимание наличию регистрации по месту проживания, однако до недавнего времени онлайн-система не имела функции экспорта информации. Для продления годовой визы приходилось, как вариант, делать скриншоты и печатать их.

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Иммиграционное бюро объявило о появлении функции печати квитанций в онлайн-системе ТМ.30 во вторник, 28 ноября. К этому моменту ведомство уже многие месяцы продолжало усиленную борьбу за поголовную регистрацию иностранцев по месту проживания, как то предписывает закон.

В публикации в Facebook пхукетский офис прямо сказал, что «делать скриншоты больше не нужно», описав один из вариантов того, как приходилось выходить из ситуации менеджерам отелям, если их постоялец собирался обратиться в Иммиграционное бюро за продлением разрешения на пребывание.

Иммиграционное бюро не пояснило, зачем вообще необходима бумажная квитанция при обращение в ведомство, если речь идет о его собственной базе данных.

Напомним, что в сентябре Иммиграционое бюро переместило систему онлайн-регистрации ТМ.30 на новый сервер, фактически отправив на перерегистрацию всех владельцев аккаунтов. Для продолжения работы в системе менеджерам отелелей и владельцам жилья пришлось заново пройти процесс.

Согласно статье 38 Закона об иммиграции, иностранный постоялец отеля или арендатор виллы/апартаментов должен быть зарегистрирован в Иммиграционном бюро в течение 24 часов. Штраф за неисполнение требования – 2 тыс. бат для физлица и 2-10 тыс. бат для менеджера отеля.

Система находится по URL-адресу https://tm30.immigration.go.th. Руководство пользователя по системе доступно здесь.

В рамках кампании Crime Free Phuket / White Accomodation пхукетский офис Иммиграционного бюро с 2023 года уделяет особое внимание лицам, сдающим жилье иностранцам. Работа с этой группой стала ключевой новацией после возобновления массовых прибытий зарубежных туристов и новых экспатов на Пхукет в 2022 году.

Среди прочего, при привлечении иностранца к ответственности за то или иное не иммиграционное нарушение закона полицейские из Иммиграционного бюро выезжают к человеку, предоставившему ему жилье, и проводят беседу с ним.

«Если тайский владелец жилья не помогает нам в мониторинге и позволяет жить у себя преступникам, то этого демонстрирует его равнодушие к Пхукету», – пояснял в беседе с The Phket News глава пхукетского офиса Иммиграционного бюро полковник Тханет Сукчай.

«Когда мы арестовываем иностранца за совершение преступления, мы вызываем в офис Иммиграционного бюро человека, у которого он снял жилье, и выносим арендодателю предупреждение. Это делается параллельно с организацией депортации жильца-иностранца. Вынесение предупреждения действует на них, поскольку сдача жилья является их бизнесом, и они опасаются, что это скажется именно на бизнесе», – говорил полковник Сукчай.