Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

В Сиамском заливе повстречали китов и дельфинов

Департамент морских и прибрежных ресурсов Таиланда (DMCR) сообщил о том, что его специалистам удалось повстречать на севере Сиамского залива представителей трех видов морских млекопитающих, один из которых относится к уязвимым, а другой и вовсе классифицирован как вымирающий. Также морские экологи попросили людей продолжать совместными усилиями бороться с попаданием мусора в океан, поскольку он представляет большую угрозу морской фауне.

Новости Пхукета

28 Ноября 2022, 01:02 PM
Морские млекопитающие встреченные специалистами DMCR 14-17 ноября. Фото: DMCRTH / Facebook

Морские млекопитающие встреченные специалистами DMCR 14-17 ноября. Фото: DMCRTH / Facebook

Морские млекопитающие встреченные специалистами DMCR 14-17 ноября. Фото: DMCRTH / Facebook

Морские млекопитающие встреченные специалистами DMCR 14-17 ноября. Фото: DMCRTH / Facebook

Морские млекопитающие встреченные специалистами DMCR 14-17 ноября. Фото: DMCRTH / Facebook

Морские млекопитающие встреченные специалистами DMCR 14-17 ноября. Фото: DMCRTH / Facebook

Морские млекопитающие встреченные специалистами DMCR 14-17 ноября. Фото: DMCRTH / Facebook

Морские млекопитающие встреченные специалистами DMCR 14-17 ноября. Фото: DMCRTH / Facebook

Места встречи с морскими млекопитающими 14-17 ноября. Фото: DMCRTH / Facebook

Места встречи с морскими млекопитающими 14-17 ноября. Фото: DMCRTH / Facebook

Ирравадийский дельфин, морская свинья и полосатик Брайда. Изображение: Wikipedia

Ирравадийский дельфин, морская свинья и полосатик Брайда. Изображение: Wikipedia

Как говорится в публикации DMCR, инспекции по оценке популяций редких морских видов на севере Сиамского залива проходили 14-17 ноября. Специалистам в ходе их выходов в море удалось обнаружить стаю иравадийскийских (Orcaella brevirostris), стаю бесперых морских свиней (зубатые киты Neophocaena phocaenoides) и дюжину полосатиков Брайда (усатые киты Neophocaena phocaenoides). Все встречи произошли у побережья провинции Самут-Сакхон.

Дельфины ирравади обитают в прибрежных водах Индийского океана от Бенгальского залива до севера Австралии, однако вид уже классифицирован как вымирающий. Ирравадийский дельфин – крупное морское млекопитающее длиной в 1,5-2,7 м и массой более 100 кг. Встречи с этими дельфинами происходят нечасто.

Бесперые морские свиньи относятся к отряду зубастых китов и также представляют собой крупных млекопитающих с длиной тела до 1,6 м. Неторопливые морские свиньи водятся в теплых прибрежных водах тропической и субтропической зоны Индийского и тихого океанов. Иногда животные заходят в реки. Также «Википедия» подчеркивает, что свиньи «плавают сравнительно медленно, из воды выпрыгивают редко». Вид относится к уязвимым.

Полосатики Брайда – усатые киты, водящиеся во всех океанах Земли (кроме Северного ледовитого) в умеренных и тропических широтах. Среди полосатиков данный вид считается мелким, но это лишь по китовым меркам. Длина тела млекопитающего – 12-14 м, масса – 16-25 т. Вид сейчас не относится к угрожаемым.

Примечательно, что специалисты DMCR смогли узнать шестерых из 12 полосатиков, встреченных в Сиамском заливе. Это оказались старые знакомые морских биологов, за которыми они наблюдают много лет и успели дать им имена. Китов зовут – Чао Ми Сап, Чао Кван Кхао, Чао Са Рин, Чао Ван Рунг, Мэ Сакхон и Мэ Ван Ди (транслитерация по Bangkok Post). Морские биологи заверили, что млекопитающие «в целом в хорошем здоровье», хотя у некоторых их них были обнаружены на теле шрамы.

В отдельной публикации, сделанной несколько дней спустя, специалисты DMCR напомнили о том, что одной из главных угроз морской фауне Сиамского залива является мусор. Эксперты констатировали, что объем попадающих в море отходов в 2022 году выше, чем в 2021. По всей видимости, это связано с оживлением туризма и экономики в целом после пандемии коронавируса.

Специалисты DMCR попросили всех неравнодушных к морской фауне объединять усилия и бороться с попаданием мусора в водоемы, поскольку в дальнейшем он почти неизбежно оказывается в море.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Подводный субботник Go Green Active проходит в Патонге
Золотого лесного кота удалось сфотографировать в джунглях Таиланда
Plastic Free Phuket. Школьники из UWCT начали кампанию за запрет пластиковых пакетов
Зеленые защитники: В чем уникальность мангровых лесов Пхукета
Зоопарк Чианг-Мая ответил на обвинения в плохих условиях содержания животных
На Суринских островах вылупились черепашата
Большой субботник пройдет на Пхукете 1 апреля
Зеленая энергия по доступной цене
Декоративные акулы Fin Art и экологическая миссия их создателей
Зеленый дом: Богомолы в тайском саду
Все оттенки красного: Гибискус в пхукетском саду
Полезные обитатели тайского сада
Мы этим дышим: Как улучшить качество воздуха на Пхукете
Fin Arts: Искусство в помощь акулам
Практичная поросль: Пхукетские пальмы, часть 3

 

QSI International School Phuket
Thai Residential

 