В Сиамском заливе повстречали китов и дельфинов

Департамент морских и прибрежных ресурсов Таиланда (DMCR) сообщил о том, что его специалистам удалось повстречать на севере Сиамского залива представителей трех видов морских млекопитающих, один из которых относится к уязвимым, а другой и вовсе классифицирован как вымирающий. Также морские экологи попросили людей продолжать совместными усилиями бороться с попаданием мусора в океан, поскольку он представляет большую угрозу морской фауне.

Новости Пхукета

Как говорится в публикации DMCR, инспекции по оценке популяций редких морских видов на севере Сиамского залива проходили 14-17 ноября. Специалистам в ходе их выходов в море удалось обнаружить стаю иравадийскийских (Orcaella brevirostris), стаю бесперых морских свиней (зубатые киты Neophocaena phocaenoides) и дюжину полосатиков Брайда (усатые киты Neophocaena phocaenoides). Все встречи произошли у побережья провинции Самут-Сакхон.

Дельфины ирравади обитают в прибрежных водах Индийского океана от Бенгальского залива до севера Австралии, однако вид уже классифицирован как вымирающий. Ирравадийский дельфин – крупное морское млекопитающее длиной в 1,5-2,7 м и массой более 100 кг. Встречи с этими дельфинами происходят нечасто.

Бесперые морские свиньи относятся к отряду зубастых китов и также представляют собой крупных млекопитающих с длиной тела до 1,6 м. Неторопливые морские свиньи водятся в теплых прибрежных водах тропической и субтропической зоны Индийского и тихого океанов. Иногда животные заходят в реки. Также «Википедия» подчеркивает, что свиньи «плавают сравнительно медленно, из воды выпрыгивают редко». Вид относится к уязвимым.

Полосатики Брайда – усатые киты, водящиеся во всех океанах Земли (кроме Северного ледовитого) в умеренных и тропических широтах. Среди полосатиков данный вид считается мелким, но это лишь по китовым меркам. Длина тела млекопитающего – 12-14 м, масса – 16-25 т. Вид сейчас не относится к угрожаемым.

Примечательно, что специалисты DMCR смогли узнать шестерых из 12 полосатиков, встреченных в Сиамском заливе. Это оказались старые знакомые морских биологов, за которыми они наблюдают много лет и успели дать им имена. Китов зовут – Чао Ми Сап, Чао Кван Кхао, Чао Са Рин, Чао Ван Рунг, Мэ Сакхон и Мэ Ван Ди (транслитерация по Bangkok Post). Морские биологи заверили, что млекопитающие «в целом в хорошем здоровье», хотя у некоторых их них были обнаружены на теле шрамы.

В отдельной публикации, сделанной несколько дней спустя, специалисты DMCR напомнили о том, что одной из главных угроз морской фауне Сиамского залива является мусор. Эксперты констатировали, что объем попадающих в море отходов в 2022 году выше, чем в 2021. По всей видимости, это связано с оживлением туризма и экономики в целом после пандемии коронавируса.

Специалисты DMCR попросили всех неравнодушных к морской фауне объединять усилия и бороться с попаданием мусора в водоемы, поскольку в дальнейшем он почти неизбежно оказывается в море.