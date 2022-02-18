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В Сарабури спасли 30 пойманных на продажу макак

Полиция провинции Сарабури провела операцию по освобождению из плена... 30 макак, предположительно, пойманных браконьерами для продажи и временно оставленных в пустующем доме в округе Пхра-Пхуттабат, чтобы не попасться на пункте дорожного контроля с запрещенным грухом.

Новости Пхукета

18 Февраля 2022, 10:00 AM
Фото: Police TV Facebook

Фото: Police TV Facebook

Фото: Police TV Facebook

Фото: Police TV Facebook

Рейд был проведен после получения сообщения от местной жительницы Пхирома Пхранави, которая проезжала мимо здания, где находились животные, и услышала их крики, сообщает Bangkok Post.

Обыскав постройку, полицейские обнаружили животных, которые находились либо в пластиковых корзинах, либо вовсе в полотняных мешках, подвешенных на натянутую в ванной комнате нейлоновую веревку. Также снаружи дома был найден труп одной обезьяны.

Полиция вызвала на место событий специалистов по диким животным, старший из которых сказал, что обнаруженные макаки являются охраняемыми животными и подал заявление в полицию. Теперь правоохранителям предстоит найти торговцев животными. По закону им грозит до полугода тюрьмы и/или до 500 тыс. бат штрафа.

Капитан полиции Наварет Крайяджэм предположил, что перевозившие макак злоумышленники планировали вернуться за ними обходным путем после прохождения пункта дорожного контроля. Таким образом они могли и легально отметиться на пункте, и избежать обнаружения макак при досмотре транспорта. Спасенных обезьян доставили в приют для животных в Накхон-Найоке.

 

 

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