В Сапан-Хине прошел большой субботник перед Королевской кремацией

Несколько сотен человек во главе с губернатором Пхукета приняли участие в большом субботнике, организованном в Сапан-Хине перед церемонией Королевской кремации.

9 Октября 2017 14:25:57

Фото: PR Dept

Субботник в Сапан-Хине, где прямо сейчас продолжается строительство реплики Королевского крематория, состоялся 8 октября. Среди прочих участие в массовой уборке парка приняли губернатор Норрапхат Плодтхонг, мэр Пхукет-Тауна Сомчай Сувансуппана и другие официальные лица.

«Люди, которые приняли участие в субботнике, делают доброе дело в память об ушедшем из жизни Короле Пхумипоне Адульядете. В свою очередь администрация Пхукет-Тауна поддержала инициативу тем, что предоставила все необходимое для уборки», – заявил губернатор Плодтхонг.

Глава провинции напомнил, что 26 октября жители Пхукета смогут принести ритуальные цветы док май джан не только к Королевскому крематорию в Сапан-Хине, но также в храмы Wat Ket Ho в Кату и Wat Manik в Таланге. Сама же реплика Королевского крематория, по словам господина Плодтхонга, готова на 95%.