В Самут-Сакхоне введен локдаун из-за вспышки коронавируса

В находящейся к западу от Бангкока провинции Самут-Сакхон введен локдаун из-за выявления свыше 500 случаев заражения коронавирусом. Выезд из провинции запрещен, с 22:00 до 5:00 действует комендантский час.

Новости Пхукета

20 Декабря 2020, 10:06 AM

В Самут-Сакхоне выявили 548 случаев заражения коронавирусом. Фото: AFP

Как рассказал глава Департамента эпидемиологии Опат Карнкавинпонг, сперва в провинции было выявлено 12 случаев заражения коронавирусом. За этим последовало оперативное тестирование 1192 человек, из которых 548 также оказались заражены.

«Уровень заражения тестированных составил 43%, у 90% симптомов болезни нет», – заявил господин Карнкавинпонг в телевизионном обращении, показанном в 21:00 субботы, 19 декабря.

Центром заражения стал центральный рынок Talad Klang Kung, где торгуют креветками. Значительно число сотрудников данного рынка составляют трудовые мигранты из Мьянмы, пишет Bangkok Post.

«Хотя существует вероятность обнаружения новых заражений в густонаселенных местах проживания иностранцев вокруг рынка, эти люди относятся к группам низкого риска, поскольку находятся в трудоспособном возрасте и здоровы», – отметил господин Карнкавинпонг.

При этом глава Департамента эпидемиологии заявил, что Минздрав способен решить вопрос, поскольку вспышка произошла на ограниченной территории. Также господин Карнкавинпонг обратился к жителям Самут-Сакхона не покидать пределы провинции. Тем, кто в период с 1 декабря посещал рынок Talad Klang Kung, следует отправиться на 14-дневную самоизоляцию.

«Если у кого-то появится кашель, температура, боль в горле, потеря обоняния и способности ощущать вкус, нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью», – добавил господин Talad Klang Kung Карнкавинпонг.

Комментируя ситуацию, губернатор Самут-Сакхона Вирасак Виджитсэнгсри заявил, что вспышка коронавируса оказалась «за пределами ожиданий».

Локдаун в Самут-Сакхоне будет оставаться в силе до 3 января. Сам рынок Talad Klang Kung и прилегающая к нему территория проживания мигрантов закрыты для граждан.

Также в рамках локдауна прекращена работа всех развлекательных заведений, стадионов (включая боксерские ринги), школы и другие образовательные учреждения, торговые центры, кинотеатры и спа.

Рестораны и другие точки общепита должны работать только на вынос. Действующий с 22:00 до 5:00 комендантский час распространяется и на магазины розничной торговли. При этом проведение местных выборов 20 декабря власти отменять не стали.

Вспышка в Самут-Сакхоне стала крупнейшей в Таиланде с момента начала пандемии COVID-19. По состоянию на утро 20 декабря в стране был зафиксирован 4907 случаев заражения (Самут-Сакхон, напомним, ответственен за 548).

Первым из новых выявленных носителей коронавируса в Самут-Сакхоне стала 67-летняя женщина, занимающаяся оптовой торговлей на креветочном рынке. За границу она не выезжала, то есть заразилась на месте. Затем вирус был обнаружен у трех ее родственников и пяти рыночных работников, включая граждан и Таиланда, и Мьянмы.

В морепродуктовой отрасли Самут-Сакхона заняты тысячи трудовых мигрантов из Мьямы. В пятницу, 18 декабря, министр здравоохранения Анутин Чарнвиракун прямо связал новые заражения с мигрантским сообществом на фоне продолжающегося роста числа заболеваний в самой Мьянме. С начала пандемии по 18 декабря в соседней с Таиландом стране было выявлено 114 тыс. заражений, погибли 2,4 тыс. человек.

Господин Мое Кьяу Тху из фонда Raks Thai Foundation, координирующего тестирование жителей прилегающего к рынку района Махачай, отметил, что за выходные анализы должны быть взяты у 4 тыс. человек. При этом появление вируса он также связал с Мьянмой.

«Население района Махачай в грубом округлении состоит из 70% тайцев и 30% трудовых мигрантов, что означает, что вирус мог начать распространяться от мигрантов, в частности, бирманских рабочих», – отметил он.







