В ресторане в Самконге произошел пожар

Полиция назвала короткое замыкание в качестве возможной причины пожара в ресторане Ja Rerrn Jai B.E 2561 на Yaowarat Rd Soi 1 в Самконге.

Новости Пхукета

2 Сентября 2019, 08:57 AM

Фото: Anit Jenrop / Kusoldham Phuket Foundation

Сообщение о пожаре в ресторане Ja Rerrn Jai B.E 2561 поступило в полицейский участок Пхукет-Тауна около 15:40 пятницы, 30 августа.

К моменту, когда сотрудники полиции во главе в подполковником Сучартом Милампонгом прибыли на место событий, возгорание уже было ликвидировано пожарными. По их словам, тушение огня заняло не более 10 минут, однако огонь успел нанести заметный ущерб зданию.

Погибших и пострадавших в результате пожара не было, поскольку заведение в момент происшествия было закрыто. Точная причина возгорания пока не установлена, но полиция склоняется к версии о коротком замыкании.