В ресторанах Пхукета запретили продажу алкоголя после 21:00

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ, запрещающий продажу и употребление спиртных напитков в ресторанах после 21:00. Соответствующее ограничение ввел Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA).

11 Января 2022, 02:07 PM

Фото: The Phuket News

Согласно приказу, пабы, бары и другие подобные заведения могут функционировать в качестве ресторанов, если удовекторяют требованиям SHA+ и Thai Stop Covid 2 Plus.

Также они должны иметь ресторанную лицензию, которую необхожимо получить у местных органов власти до 15 января.

Нарушение данных требований может быть основанием для привлечения к ответственности по статье 51 Закона об инфекционных заболеваниях (до 20 тыс. бат штрафа), по статье 52 того же закона (до одного года тюрьмы и/или 100 тыс. бат штрафа) и статьи 18 Декрета о чрезвычайных ситуациях (до двух лет тюрьмы и/или 40 тыс. бат штрафа).

В приказе губернатора говорится, что он вступил в силу еще 9 января. Приказ будет оставаться актуальным до особого распоряжения.