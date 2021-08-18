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В районе центрального рынка Пхукет-Тауна сняли локдаун

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ, снимающий локдаун в районе центрального продуктового рынка на Ranong Rd. Сам рынок, впрочем, возобновит работу лишь через несколько дней

Новости Пхукета

18 Августа 2021, 05:37 PM
В районе центрального рынка Пхукет-Тауна сняли локдаун. Анализы на COVID-19 были взяты у сотен людей. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

В районе центрального рынка Пхукет-Тауна сняли локдаун. Анализы на COVID-19 были взяты у сотен людей. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Об отмене локдауна объявил утром 18 августа вице-губернатор Пичет Панапонг.

«Вчера медицинские работники провели второе тестирование на коронавирус среди жителей района, где действовали ограничительные меры. Анализы были взяты у 860 тайских граждан (пять тестов оказались положительными) и 500 трудовых мигрантов (положительными оказались 13 тестов», – заявил вице-губернатор.

«Всего сотрудники пхукетского офиса Минздрава (РРНО) и медицинского департамента при муниципалитете Пхукет-Тауна протестировали 1360 человек. Положительные анализы сдали 18 человек, что составляет около 1,25% и является невысоким числом», – добавил господин Панапонг.

На основании тестирования глава провинции отдал приказ об отмене локдауна, однако центральный рынок восстановит работу не сразу, поскольку торговцам нужно подготовиться.

«Также на территории рынка необходимо провести уборку», – отметил вице-губернатор.

«Я хочу поблагодарить всех официальных лиц за помощь в проведении тестирования людей», – добавил он.

Не сразу возобновят работу и два других рынках, где были зафиксированы вспышки коронавируса. Рынок напротив центрального откроется после 22 августа, а рынок у ТЦ Robinson – после 20 августа.

 

 

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