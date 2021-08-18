В районе центрального рынка Пхукет-Тауна сняли локдаун

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ, снимающий локдаун в районе центрального продуктового рынка на Ranong Rd. Сам рынок, впрочем, возобновит работу лишь через несколько дней

Новости Пхукета

18 Августа 2021, 05:37 PM

В районе центрального рынка Пхукет-Тауна сняли локдаун. Анализы на COVID-19 были взяты у сотен людей. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна