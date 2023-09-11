В районе аэропорта Пхукета украли кабелей на 50 тыс. бат

Начальник полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг отдал главе участка Саку полковнику Салану Сантисанакуну распоряжение срочно расследовать кражу телекоммуникационных кабелей и проводов электроснабжения в районе международного аэропорта Пхукета. Провода срезали со столбов, стоящих вдоль дороги, идущей мимо диспетчерской вышки, откуда осуществляется контроль за взлетом и посадкой самолетов.

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В районе аэропорта срезали со столбов кабели, ведущие к диспетчерскому центру. Фото: Phuket Info Center

В районе аэропорта срезали со столбов кабели, ведущие к диспетчерскому центру. Фото: Phuket Police

В районе аэропорта срезали со столбов кабели, ведущие к диспетчерскому центру. Фото: Phuket Police

В районе аэропорта срезали со столбов кабели, ведущие к диспетчерскому центру. Фото: Phuket Police

Кабели у диспетчерской вышки были срезаны злоумышленниками в два захода – ночью 25 и ночью 30 августа, ущерб составил более 50 тыс. бат, во втором случае воры похитили провода, идущие напрямую к центру управления полетами. Обо всем этом стало известно 10 сентября из сообщения центрального отдела полиции Пхукета.

Ни полиция Саку, ни управляющий аэропортом пхукетский офис госкорпорации Airports of Thailand (AOT Phuket) не сообщали об инциденте. Впрочем, независимые мониторинговые службы также не фиксировали необычных сбоев в графике полетов.

Единственным указанием на инцидент стали публикации в соцсетях фотографий висящих на столбах бумажек с трогательной «просьбой» не красть провода. Их, в частности, опубликовало издание Phuket Times. Снимками затем поделилась страница Phuket Info Center.

После встречи с руководством AeroThai Phuket шеф полиции Саку отчитался о создании «мобильной команды быстрого реагирования», которая должна заняться августовскими инцидентами. Также было объявлено об увеличении частоты полицейских патрулей в районе аэропорта.

Третьим направлением деятельности полиции должна стать работа с лидерами местных сообществ, поскольку в районе аэропорта высока доля мусульманского населения, в среде которого сильны неформальные связи. Работа через «старейшин» в данном случае может быть эффективней, нежели классические полицейские подходы.

«Сейчас мы наращиваем темп расследования. При наличии результатов, включая арест и привлечение к ответственности виновных, мы проинформируем вас в соответствующий момент», – заверил центральный полицейский участок Пхукета.

Создание угрозы безопасности полетов в Таиланде относится к статьям, предполагающим наказание вплоть до смертной казни. Несколько лет назад власти упоминали это в контексте фотографирования садящихся самолетов и запуска дронов, но сейчас воздержались от подобных напоминаний.