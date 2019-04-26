В район Хатнанивет в Пхукет-Тауне начали доставлять воду автоцистернами

Муниципалитет Пхукет-Тауна организовал ежедневную доставку воды в район Хатнанивет в восточной части города. Если последуют новые обращения от жителей, автоцистерны будут направлены и в другие проблемные районы.

Новости Пхукета

26 Апреля 2019, 11:57 AM

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

«Пока что доставка осуществляется только в Хатнанивет. Мы попросили жителей каждый вечер в 18:00 выставлять перед домами емкости для воды, чтобы проезжающие автоцистерны могли их наполнить. В первый вечер доставка была организована примерно в 20 домов, поскольку от отсутствия воды страдают только некоторые из улиц района», – заявил господин Патчаравут Промпан из муниципалитета Пхукет-Тауна.

«Мы будем направлять автоцистерны в Хатнанивет каждый вечер вплоть до возобновления нормального водоснабжения», – добавил он.

Напомним, что жители Пхукет-Тауна также могут самостоятельно получить воду в трех точках: в офисе DDPM на Kra Rd., в офисе DDPM на пересечении Soi Pha-Niang и Yaowarat Rd., на насосной станции в парке имени Рамы IX.

Также сообщить о нехватке воды и попросить помощь можно по телефонам 199 (горячая линия DDPM), 076-211111 (муниципалитет) и 1132 (горячая линия муниципалитета).