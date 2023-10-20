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В Раваи загорелся пентхаус на крыше недавно построенного здания

Пожарная служба муниципалитета Раваи сообщила о пожаре в жилом здании на Soi Saiyuan 9, неподалеку от школы тайского бокса Sinbi Muay Thai. Огнем был охвачен пентхаус на верхнем этаже недавно возведенной постройки. О пострадавших в отчете не сообщается, о возможных причинах пожарные тоже ничего не сказали.

Новости Пхукета

20 Октября 2023, 02:28 PM
Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Пожар произошел в Раваи утром 20 октября. Фото: Rawai Fire Department

Как следует из сообщения пожарной службы Раваи, информация о возгорании поступила в районе 9:30 утра, после чего на место событий были направлены несколько пожарных автомобилей. Огонь потушили, не позволив ему распространиться на другие здания.

На опубликованных пожарными фотографиях видно, что горел верхний этаж здания, выполненный в формате пентхауса. Огонь уничтожил мебель и внутреннюю отделку. О повреждении структурных элементов конструкции информации нет, равно как и о причинах пожара.

Официальные лица не сообщили, насколько значительным оказался причиненный материальный ущерб. Согласно базе данных Департамента развития бизнеса (DBD), по указанному адресу зарегистрирована частная компания, занимающаяся недвижимостью.

 

 

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