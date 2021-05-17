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В Раваи ввели альтернативу штрафу за отсутствие маски: физические упражнения

Администрация Раваи продолжает кампанию по контролю за ношением масок в общественных местах, при этом нарушители, попавшиеся в первый раз, могут избежать штрафа. Облегченным наказанием для них может стать серия физических упражнение в присутствии официальных лиц (и, судя по фото, с видеофиксацией выполнения санкции).

Иккапоп Тхонгтуб

17 Мая 2021, 02:09 PM
Вышел на улицу без маски? Вместо штрафа власти могут предложить попрыгать на месте. Фото: Муниципалитет Раваи

Вышел на улицу без маски? Вместо штрафа власти могут предложить попрыгать на месте. Фото: Муниципалитет Раваи

Вышел на улицу без маски? Вместо штрафа власти могут предложить попрыгать на месте. Фото: Муниципалитет Раваи

Вышел на улицу без маски? Вместо штрафа власти могут предложить попрыгать на месте. Фото: Муниципалитет Раваи

Вышел на улицу без маски? Вместо штрафа власти могут предложить попрыгать на месте. Фото: Муниципалитет Раваи

Вышел на улицу без маски? Вместо штрафа власти могут предложить попрыгать на месте. Фото: Муниципалитет Раваи

Вышел на улицу без маски? Вместо штрафа власти могут предложить попрыгать на месте. Фото: Муниципалитет Раваи

Вышел на улицу без маски? Вместо штрафа власти могут предложить попрыгать на месте. Фото: Муниципалитет Раваи

Вышел на улицу без маски? Вместо штрафа власти могут предложить попрыгать на месте. Фото: Муниципалитет Раваи

Вышел на улицу без маски? Вместо штрафа власти могут предложить попрыгать на месте. Фото: Муниципалитет Раваи

Вышел на улицу без маски? Вместо штрафа власти могут предложить попрыгать на месте. Фото: Муниципалитет Раваи

Вышел на улицу без маски? Вместо штрафа власти могут предложить попрыгать на месте. Фото: Муниципалитет Раваи

Вышел на улицу без маски? Вместо штрафа власти могут предложить попрыгать на месте. Фото: Муниципалитет Раваи

Вышел на улицу без маски? Вместо штрафа власти могут предложить попрыгать на месте. Фото: Муниципалитет Раваи

Вышел на улицу без маски? Вместо штрафа власти могут предложить попрыгать на месте. Фото: Муниципалитет Раваи

Вышел на улицу без маски? Вместо штрафа власти могут предложить попрыгать на месте. Фото: Муниципалитет Раваи

Кампания по контролю за ношением масок с альтернативным наказанием для нарушителей началась еще 9 мая и даже была удостоена вниманием со стороны общенациональных СМИ.

Аналогичные меры сейчас применяются на острове Тао. Кроме того, тайская полиция раньше прибегала к аналогичной тактике, заменяя штрафы на физические упражнения для школьников, замеченных в езде на мотоцикле без шлемов или водительских прав.

В воскресенье, 16 мая, на контрольный пункт в поселке Януй прибыли мэр Раваи Арун Солос и губернатор Пхукета Пичет Панапонг. Визитеров встретила староста местного поселения Пайяо Пиенгджэм, которая рассказал, что кампания была хорошо встречена общественностью и демонстрирует эффективность.

«Мы проверяем всех въезжающих в населенный пункт и выезжающих из него. Если кто-то игнорирует маску, то тем самым он создает угрозу для других. А ведь совсем нетрудно надеть маску, чтобы снизить риск распространения COVID», – заявила она.

В подтверждение того, что кампания была хорошо встречена публикой, были приведены слова некой женщины по прозвищу Гай, которая была задержана во время езды на мотоцикле без маски.

«Это хорошая мера и для своей защиты, и для защиты других. Я согласна, что официальные лица выступили с хорошей идеей, введя этот тип наказаний, чтобы все были в безопасности и риск распространения COVID снижался», – заявила госпожа Гай.

 

 

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