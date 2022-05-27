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В Раваи раздали детские вещи и игрушки от Grip it

Благотворительная инициатива Grip It провела раздачу игрушек и других вещей для детей в Раваи.

Новости Пхукета

28 Мая 2022, 12:00 PM
Раздача игрушек и детских вещей в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Раздача игрушек и детских вещей в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Раздача игрушек и детских вещей в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Раздача игрушек и детских вещей в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Раздача игрушек и детских вещей в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Раздача игрушек и детских вещей в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Раздача игрушек и детских вещей в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Раздача игрушек и детских вещей в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Раздача игрушек и детских вещей в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Раздача игрушек и детских вещей в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Раздача игрушек и детских вещей в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Раздача игрушек и детских вещей в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Раздача игрушек и детских вещей в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Раздача игрушек и детских вещей в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Раздача игрушек и детских вещей в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Раздача игрушек и детских вещей в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Раздача игрушек и детских вещей в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Раздача игрушек и детских вещей в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Мероприятия, как сообщает районный муниципалитет, состоялось 26 мая на пляже Пак-Банг. На раздачу игрушек пришли десятки местных жителей с детьми.

Муниципалитет Раваи описывает участников инициативы Grip It как «иностранцев, живущих в Раваи». Но на фото с мероприятия видно, что состав благотворителей смешанный – среди них есть и тайские граждане, и экспаты.

Объединение Grip It описывает свою миссию как «повышение образовательных возможностей и уровня жизни людей в Таиланде». По словам авторов проекта, они начали свою работу с «малых дел по помощи сообществам вокруг себя, поставив целью масштабировать свою деятельность до размеров все Таиланда и выйти за рубеж». Первая акция прошла в 2021 году.

Grip it приглашает неравнодушных жителей острова нести добро вместе с ними. Узнать больше можно на сайте www.gripit.life и на странице www.facebook.com/gripitforward.

 

 

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