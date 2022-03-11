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В Раваи провели пожарные учения

Пхукетский офис Командования внутренних операций (ISOC, «политическое крыло» вооруженных сил Таиланда) провело пожарные учения и занятия по спасению на водах в Раваи. Мероприятие проходило 10 марта у озера рядом с пляжем Най-Харн, участие приняли 45 лидеров местного сообщества и рядовых жителей. Занятия проводили сотрудники 18-го регионального отделения Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), офис которого находится на Пхукете.

Новости Пхукета

11 Марта 2022, 03:43 PM
Жителям Раваи рассказали о тушении пожаров. Фото: PR Phuket

Жителям Раваи рассказали о тушении пожаров. Фото: PR Phuket

Жителям Раваи рассказали о тушении пожаров. Фото: PR Phuket

Жителям Раваи рассказали о тушении пожаров. Фото: PR Phuket

Жителям Раваи рассказали о тушении пожаров. Фото: PR Phuket

Жителям Раваи рассказали о тушении пожаров. Фото: PR Phuket

Жителям Раваи рассказали о тушении пожаров. Фото: PR Phuket

Жителям Раваи рассказали о тушении пожаров. Фото: PR Phuket

Жителям Раваи рассказали о тушении пожаров. Фото: PR Phuket

Жителям Раваи рассказали о тушении пожаров. Фото: PR Phuket

Жителям Раваи рассказали о тушении пожаров. Фото: PR Phuket

Жителям Раваи рассказали о тушении пожаров. Фото: PR Phuket

Жителям Раваи рассказали о тушении пожаров. Фото: PR Phuket

Жителям Раваи рассказали о тушении пожаров. Фото: PR Phuket

Выступая перед собравшимися, контр-адмирал Канокпон Пимтхонг, заместитель главы ISOC на Пхукете, заявил, что жители являются первой линией обороны при чрезвычайных происшествиях стихийного и техногенного характера, сообщил пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket).

«Если сообщество или жители какой-то местности подготовлены к ситуации и могут быть самодостаточны в противодействии, то можно сократить и людские потери, и материальный ущерб», – заявил контр-адмирал Пимтхонг.

«В наши дни чрезвычайные происшествия и бедствия – природные или произошедшие по вине человека – имеют тенденцию становиться более тяжелыми и неостановимыми», – добавил контр-адмирал.

Замглавы ISOC на Пхукете не уточнил, почему так происходит, но подчеркнул, что именно по этой причине «крайне важно», чтобы рядовые жители имели навыки действий при различных происшествиях и могли поддерживать профильных специалистов.

«Тем самым они смогут снижать риски и влияние бедствий, повышая уровень безопасности», – заявил контр-адмирал Пимтхонг.

Капитан Эккосмсан Дипрасерт из ISOC указал, что целью учений было донести до жителей «практики» действий при чрезвычайных ситуаций, «чтобы они были готовы участвовать в снижении рисков происшествий, предотвращении опасных ситуаций и ликвидации их последствий».

Пожар на мысе Кратхинг

В сообщении PR Phuket не указывается, что именно отрабатывалось на учениях 10 марта, однако общая их тематика – тушение пожаров и спасение на воде – перекликается с известными проблемами Раваи. В частности, на пляже Най-Харн в низкий сезон образуются мощные и опасные отбойные течения, да и в другое время пляжным спасателям приходится часто отправляться на помощь людям.

Также в данной части Раваи регулярно происходят и лесные пожары. Последний из них имел место в начале февраля на мысе Кратхинг. Огонь выжег около 50 рай земли на выходящем к морю склоне холма. Также пламенем были заблокированы у моря 16 туристов, которых пришлось эвакуировать по воде силами военно-морского флота (моряки подобрались к людям на надувных лодках и вывезли их к катеру, остановившемуся на безопасном расстоянии от скал).

Тушение пожара было затруднено сложным рельефом, однако специалистам удалось добиться того, что огонь не приблизился к жилым и коммерческим постройкам у пляжа Най-Харн. В частности, было проведено противопожарное опахивание территории.

С момента пожара прошло уже более месяца, но официальные лица до сих пор не сообщили, что стало причиной возгорания. Непосредственно в момент событий мэр Раваи Арун Сорос называл два возможных варианта.

«В это время года дожди на Пхукете идут редко, в результате чего трава высыхает и становится прекрасным топливом для огня. Что касается причины пожара, то возможных вариантов всего два. Первый – естественное возгорание на фоне жаркой погоды и обилия высохшей травы. Второй – незатушенный сигаретный окурок», – говорил господин Сорос.

 

 

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