В Раваи поймали кобру

Муниципалитет Раваи сообщил о поимке двух змей на территории района. Судя по фото, одна из них явно была коброй.

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Муниципалитет не сообщил о том, где и при каких обстоятельствах были пойманы змеи. Районные власти лишь выложили в Facebook две фотографии, на одной из которых спасатель держит в руке не крупную змею светло-коричневого цвета, а на второй можно легко опознать раздувшую капюшон кобру.

«Сегодняшняя миссия. 21 ноября 2022 года», – говорится в публикации.

Муниципалитет напомнил телефон районного отделения Департамента чрезвычайных ситуаций – 076 613-800. Кроме того, в случае встречи со змеей можно позвонить по единым номерам экстренных служб 199 и 1669.

Также можно обратиться непосредственно в службы спасения Kusoldharm Foundation (076 426 301) и Ruamjai Foundation (098 704 5345). На змеях специализируется и команда Винни Моделла Snake Guy in Phuket (080 864 8092).

Спасатели регулярно напоминают, что во время сильных и продолжительных дождей шансы столкнуться со змеей увеличиваются. Вода затапливает места обитания пресмыкающихся, заставляя их искать новый дом. При этом сами змеи, разумеется, не стремятся к общению с человеком и при случайном контакте стараются скрыться, если у них есть такая возможность.