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В Раваи обрушился участок набережной, пострадали три человека

Три человека получили легкие травмы при обрушении участка набережной в Раваи. Инцидент произошел в том месте, где рестораны и кафе традционно выставляют столики (но не непосредственно под ними).

Иккапоп Тхонгтуб

3 Августа 2020, 06:40 PM
В Раваи обрушился участок набережной рядом со столиками местных кафе и ресторанов. Фото: Муниципалитет Раваи

В Раваи обрушился участок набережной рядом со столиками местных кафе и ресторанов. Фото: Муниципалитет Раваи

В Раваи обрушился участок набережной рядом со столиками местных кафе и ресторанов. Фото: Муниципалитет Раваи

В Раваи обрушился участок набережной рядом со столиками местных кафе и ресторанов. Фото: Муниципалитет Раваи

В Раваи обрушился участок набережной рядом со столиками местных кафе и ресторанов. Фото: Муниципалитет Раваи

В Раваи обрушился участок набережной рядом со столиками местных кафе и ресторанов. Фото: Муниципалитет Раваи

В Раваи обрушился участок набережной рядом со столиками местных кафе и ресторанов. Фото: Муниципалитет Раваи

В Раваи обрушился участок набережной рядом со столиками местных кафе и ресторанов. Фото: Муниципалитет Раваи

В Раваи обрушился участок набережной рядом со столиками местных кафе и ресторанов. Фото: Муниципалитет Раваи

В Раваи обрушился участок набережной рядом со столиками местных кафе и ресторанов. Фото: Муниципалитет Раваи

В Раваи обрушился участок набережной рядом со столиками местных кафе и ресторанов. Фото: Муниципалитет Раваи

В Раваи обрушился участок набережной рядом со столиками местных кафе и ресторанов. Фото: Муниципалитет Раваи

В Раваи обрушился участок набережной рядом со столиками местных кафе и ресторанов. Фото: Муниципалитет Раваи

В Раваи обрушился участок набережной рядом со столиками местных кафе и ресторанов. Фото: Муниципалитет Раваи

В Раваи обрушился участок набережной рядом со столиками местных кафе и ресторанов. Фото: Муниципалитет Раваи

В Раваи обрушился участок набережной рядом со столиками местных кафе и ресторанов. Фото: Муниципалитет Раваи

Как подтвердил мэр Раваи Арун Солос, обрушение произошло в первой половине дня 2 августа. Пострадавших при инциденте людей доставили в больницу, но серьезных травм из них никто не получил.

Господин Солос отметил, что в настоящий момент специалисты решают, что делать с образовавшимся провалом и как обезопасить людей в будущем.

По словам мэра, море постепенно вымыло грунт сначала из-под выходящей к морю вертикальной каменной стены, а потом и из-под прилегающей к ней набережной. Вертикальная стена устояла, однако бетонное покрытие в одном из мест провалилось.

Теперь специалистам предстоит не только заделать провал, но и проверить на безопасность все остальные участки набережной. Убирать столики муниципалитет не планирует и в принципе не может, поскольку эта земля находится в частной собственности. 

«Если вы пройдетесь по набережной, то заметите, что бетон под столиками отличается от того, каким залита часть, находящаяся под управлением муниципалитета», – указал мэр Раваи.

Провал произошел только под муниципальной частью набережной.

 

 

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