В Раваи обнаружили застреленного мужчину с наркотиками

Полиция получила сообщение об убийстве на Wiset Rd. около 22:00 вечера 1 августа.
Прибывший на место событий наряд обнаружил на земле тело 23-летнего Тивы Насоха. Мужчина был убит не менее, чем тремя выстрелами.
Рядом с телом находился голубой мотоцикл и лежала матерчатая сумка, в которой полицейские нашли 168 таблеток метамфетамина и не указанное в полицейском отчете количество марихуаны. Также на месте событий был обнаружен самодельный пистолет с боеприпасами.
Согласно заявлениям очевидцев, господин Насох был застрелен неким мотоциклистом сразу после того,как остановился перед гестхаусом. Убийца поравнялся с жертвой, произвел серию выстрелов и скрылся. Информация о возможном мотиве убийства в полицейском отчете отсутствует.