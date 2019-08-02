В Раваи обнаружили застреленного мужчину с наркотиками

Полиция Чалонга расследует убийство 23-летнего Тивы Насоха, застреленного неизвестным напротив одного из гестхаусов на Wiset Rd. в Раваи вечером 1 августа.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Августа 2019, 02:38 PM

Фото: Полиция Чалонга

Полиция получила сообщение об убийстве на Wiset Rd. около 22:00 вечера 1 августа.

Прибывший на место событий наряд обнаружил на земле тело 23-летнего Тивы Насоха. Мужчина был убит не менее, чем тремя выстрелами.

Рядом с телом находился голубой мотоцикл и лежала матерчатая сумка, в которой полицейские нашли 168 таблеток метамфетамина и не указанное в полицейском отчете количество марихуаны. Также на месте событий был обнаружен самодельный пистолет с боеприпасами.

Согласно заявлениям очевидцев, господин Насох был застрелен неким мотоциклистом сразу после того,как остановился перед гестхаусом. Убийца поравнялся с жертвой, произвел серию выстрелов и скрылся. Информация о возможном мотиве убийства в полицейском отчете отсутствует.