В Раваи детям и подросткам раздали 350 мотоциклетных шлемов

Муниципалитет Раваи и три пхукетских ротари-клуба провели очередное мероприятие, призванное приучить жителей острова надевать шлемы при езде на мотоциклах. В ходе мероприятия учащимся девяти школ из южной части острова раздали 350 шлемов.

Новости Пхукета

12 Июня 2019, 09:30 AM

Фото: Phuket PR Department

Мероприятие, прошедшее в школе Muang Phuket School в понедельник, 10 июня, было организовано муниципалитетом Раваи, Ротари-клубом Патонге, Андаманским ротари-клубом и Ротари-клубом Пхукета. Инициативу также поддержали полиция Чалонга, Big C и AP Honda.

В ходе события учащимся девяти пхукетских школ было роздано 350 мотоциклетных шлемов, средства на покупку которых были предоставлены ротари-клубами. Часть средств была собрана на благотворительном вечере в память вице-президенте Ротари-клуба Патонга Гари Муди, ушедшем из жизни в этом году. По словам главы клуба Карен Эйдсвик Муди, всего на данном мероприятии было собрано 95 тыс. бат.

Выступая на мероприятии, мэр Раваи Арун Солос отметил, что Пхукет значительно отстает в плане ношения шлемов от средних показателей по стране. Как отметил господин Солос, в Таиланде уровень ношения шлемов мотоциклистами и их пассажирами составляет 43,7%, тогда как на Пхукете – всего 18%.

«На острове только 18% мотоциклистов и их пассажиров носят шлемы, тогда как 50% не носят их вообще, а 30% носят время от времени», – заявил господин Солос без указания на источник статистических данных.

«В качестве примера могу сказать, что в Раваи за первые четыре месяца этого года в результате дорожных аварий погибли семь человек, трое из которых были мотоциклистами, находившимися на двухколесном транспорте без шлемов», – добавил господин Солос.

Судя по всему, мэр Раваи имел в виду столкновение мотоциклов Ducati и Honda Wave, произошедшее на Wiset Rd. ночью 19 марта. В той аварии погибли экспат из Франции, тайский мотоциклист и беременная гражданка Таиланда. Мотоциклетных шлемов на месте событий полицейские не обнаружили.