В Рассаде сгорел склад со стройматериалами

Полиция выясняет причину пожара, произошедшего в начале дня 30 мая в Рассаде, где сгорел небольшой склад со стройматериалами. Предварительная версия – короткое замыкание, в ходе происшествия никто не пострадал.

Иккапоп Тхонгтуб

Экстренные службы получили сообщение о пожаре на складе за отелем Lulu на Rassadanusorn Rd. в Рассаде около 10:30, на место событий были направлены одна автоцистерна и три вспомогательных автомобиля пожарных.

Сотрудникам экстренных служб потребовалось около получаса, чтобы справиться с огнем, но постройка успела выгореть полностью.

Хозяйка здания – 42-летняя Напапхат Бунсомджит – рассказала, что обычно за зданием «присматривал» ее муж, никогда не забывавший выключать электричество, если отлучался куда-либо. Впрочем, непосредственно в ночь перед инцидентом он остался ночевать у матери, а сама госпожа Бунсомджит в момент происшествия находилась на работе и узнала о пожаре от позвонивших ей соседей.

Ущерб от возгорания был предварительно оценен в 200 тыс. бат, но полиция уточнила, что в эту сумму не входит стоимость сгоревших вместе со зданием стройматериалов, которые хранились внутри.