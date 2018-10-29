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В Рассаде ликвидировали подпольное казино

Полиция Пхукет-Тауна провела рейд в тамбоне Рассада и ликвидировала подпольное игорное заведение, которым управляли семь женщины.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Октября 2018, 10:08 AM
Фото: Полиция Пхукета

Фото: Полиция Пхукета

Нелегальное игорное заведение на Soi Thungkha 9 было закрыто в пятницу, 26 октября. Как объявила полиция на пресс-конференции, визит на Soi Thungkha 9 правоохранители нанесли после получения наводки от информатора, рассказавшего о подпольном казино.

В ходе рейда были задержаны семь женщин, руководивших деятельностью игорного заведения. При этом названо было имя лишь одной из них – 28-летней Прыкгарн Корнкэу из провинции Краби.

По словам полицейских, подпольный игорный зал предоставлял клиентам доступ к «онлайн слотам». Обнаруженные в ходе рейда компьютеры были изъяты в качестве улик.

 

 

 

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