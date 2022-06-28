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В Ранонге задержали шестерых нелегальных мигрантов из Мьянмы

Третье региональное командование ВМФ Таиланда сообщило об операции в провинции Ранонг, где 25 июня были задержаны шестеро мигрантов из Мьянмы, незаконно пересекших границу страны.

Новости Пхукета

28 Июня 2022, 09:00 AM
Нелегальных мигрантов из Мьянмы задержали в Ранонге. Фото: Третье региональное командование ВМФ

Нелегальных мигрантов из Мьянмы задержали в Ранонге. Фото: Третье региональное командование ВМФ

Нелегальных мигрантов из Мьянмы задержали в Ранонге. Фото: Третье региональное командование ВМФ

Нелегальных мигрантов из Мьянмы задержали в Ранонге. Фото: Третье региональное командование ВМФ

Нелегальных мигрантов из Мьянмы задержали в Ранонге. Фото: Третье региональное командование ВМФ

Нелегальных мигрантов из Мьянмы задержали в Ранонге. Фото: Третье региональное командование ВМФ

Нелегальных мигрантов из Мьянмы задержали в Ранонге. Фото: Третье региональное командование ВМФ

Нелегальных мигрантов из Мьянмы задержали в Ранонге. Фото: Третье региональное командование ВМФ

Нелегальных мигрантов из Мьянмы задержали в Ранонге. Фото: Третье региональное командование ВМФ

Нелегальных мигрантов из Мьянмы задержали в Ранонге. Фото: Третье региональное командование ВМФ

Нелегальных мигрантов из Мьянмы задержали в Ранонге. Фото: Третье региональное командование ВМФ

Нелегальных мигрантов из Мьянмы задержали в Ранонге. Фото: Третье региональное командование ВМФ

Нелегальных мигрантов из Мьянмы задержали в Ранонге. Фото: Третье региональное командование ВМФ

Нелегальных мигрантов из Мьянмы задержали в Ранонге. Фото: Третье региональное командование ВМФ

Как говорится в сообщении регионального командования ВМФ, базирующегося на мысе Панва на Пхукете, моряки получили информацию о готовящейся попытке перехода границы и устроили «засаду» в той точке, куда должна была приплыть лодка из Мьянмы.

Около 23:10 вечера на берегу действительно появился лонгтейл, в котором сидели шестеро мужчин. Ни у одного в документах не было отметок о прохождении пограничного контроля.

Мигранты рассказали, что направлялись в Малайзию, где планировали найти работу. Всех передали в руки полиции тамбона Пак-Нам для предъявления обвинений в незаконном пересечении границы и депортации.

 

 

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