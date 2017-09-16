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В рамках Вегетарианского фестиваля состоится лишь одна процессия

Вегетарианский фестиваль на Пхукете пройдет в этом году 20-28 октября, но уличная процессия запланирована лишь одна.

Шела Рива

16 Сентября 2017 14:02:56

Вегетарианский фестиваль на Пхукете пройдет в этом году 20-28 октября.
Вегетарианский фестиваль на Пхукете пройдет в этом году 20-28 октября.

Единственная уличная процессия в рамках Вегетарианского фестиваля пройдет 28 октября. Об этом «Новостям Пхукета» рассказал президент Ассоциации китайских храмов Прасерт Фактхонгкон.

«Фестиваль пройдет с 20 по 28 октября. Все мероприятия состоятся, кроме ежедневных шествий. Фестиваль будет более тихим и уважительным в этом году. Ни один из участвующих храмов не будет проводить уличных процессий 20-27 октября ввиду траура по Королю Пхумипону Адульядеты. Рынки, ярмарки и петарды разрешены», – рассказал Прасерт Фактхонгкон.

Ранее пхукетский офис Министерства культуры опубликовал правила проведения фестиваля в этом году. Список включает пять пунктов.

  1. Процессии с участием медиумов Ма-Сонгов, локальные шествия медиумов и петарды разрешены.

  2. Церемонии в память об ушедшем из жизни Короле Пхумипоне Адульядете разрешены.

  3. Церемонии в честь Короля Махи Вачиралонгкорна разрешены.

  4. Развлекательные мероприятия и игры должны быть отменены.

  5. Все мероприятия 26 октября должны быть отменены ввиду Королевской кремации.

Комментируя последний пункт, президент Ассоциации китайских храмов Пхукета отметил, что по нему храмы будут принимать самостоятельно.

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