В рамках Вегетарианского фестиваля состоится лишь одна процессия
Вегетарианский фестиваль на Пхукете пройдет в этом году 20-28 октября, но уличная процессия запланирована лишь одна.
Шела Рива
16 Сентября 2017 14:02:56
Единственная уличная процессия в рамках Вегетарианского фестиваля пройдет 28 октября. Об этом «Новостям Пхукета» рассказал президент Ассоциации китайских храмов Прасерт Фактхонгкон.
«Фестиваль пройдет с 20 по 28 октября. Все мероприятия состоятся, кроме ежедневных шествий. Фестиваль будет более тихим и уважительным в этом году. Ни один из участвующих храмов не будет проводить уличных процессий 20-27 октября ввиду траура по Королю Пхумипону Адульядеты. Рынки, ярмарки и петарды разрешены», – рассказал Прасерт Фактхонгкон.
Ранее пхукетский офис Министерства культуры опубликовал правила проведения фестиваля в этом году. Список включает пять пунктов.
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Процессии с участием медиумов Ма-Сонгов, локальные шествия медиумов и петарды разрешены.
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Церемонии в память об ушедшем из жизни Короле Пхумипоне Адульядете разрешены.
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Церемонии в честь Короля Махи Вачиралонгкорна разрешены.
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Развлекательные мероприятия и игры должны быть отменены.
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Все мероприятия 26 октября должны быть отменены ввиду Королевской кремации.
Комментируя последний пункт, президент Ассоциации китайских храмов Пхукета отметил, что по нему храмы будут принимать самостоятельно.