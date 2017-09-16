В рамках Вегетарианского фестиваля состоится лишь одна процессия

Вегетарианский фестиваль на Пхукете пройдет в этом году 20-28 октября, но уличная процессия запланирована лишь одна.

16 Сентября 2017 14:02:56

Вегетарианский фестиваль на Пхукете пройдет в этом году 20-28 октября.

Единственная уличная процессия в рамках Вегетарианского фестиваля пройдет 28 октября. Об этом «Новостям Пхукета» рассказал президент Ассоциации китайских храмов Прасерт Фактхонгкон.

«Фестиваль пройдет с 20 по 28 октября. Все мероприятия состоятся, кроме ежедневных шествий. Фестиваль будет более тихим и уважительным в этом году. Ни один из участвующих храмов не будет проводить уличных процессий 20-27 октября ввиду траура по Королю Пхумипону Адульядеты. Рынки, ярмарки и петарды разрешены», – рассказал Прасерт Фактхонгкон.

Ранее пхукетский офис Министерства культуры опубликовал правила проведения фестиваля в этом году. Список включает пять пунктов.

Процессии с участием медиумов Ма-Сонгов, локальные шествия медиумов и петарды разрешены. Церемонии в память об ушедшем из жизни Короле Пхумипоне Адульядете разрешены. Церемонии в честь Короля Махи Вачиралонгкорна разрешены. Развлекательные мероприятия и игры должны быть отменены. Все мероприятия 26 октября должны быть отменены ввиду Королевской кремации.

Комментируя последний пункт, президент Ассоциации китайских храмов Пхукета отметил, что по нему храмы будут принимать самостоятельно.