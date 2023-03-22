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В рамках операции Defeat Andaman изъяли 96 единиц оружия

Штаб полиции по восьмому региону отчитался об итогах первого в 2023 году раунда кампании по борьбе с наркоторговлей Defeat Andaman. В рамках оперативных мероприятий были изъяты 96 единиц различного огнестрельного оружия, более 235 тыс метамфетаминовых таблеток и 196,5 г метамфетамина в кристаллах, а также связанные с преступной деятельностью активы на 41 млн бат.

Новости Пхукета

22 Марта 2023, 08:00 AM
Полиция подвела итоги операции Defeat Andaman в семи провинциях южного Таиланда. Фото: Phuket Info Center

Полиция подвела итоги операции Defeat Andaman в семи провинциях южного Таиланда. Фото: Phuket Info Center

Полиция подвела итоги операции Defeat Andaman в семи провинциях южного Таиланда. Фото: Region 8 Police

Полиция подвела итоги операции Defeat Andaman в семи провинциях южного Таиланда. Фото: Region 8 Police

Полиция подвела итоги операции Defeat Andaman в семи провинциях южного Таиланда. Фото: Region 8 Police

Полиция подвела итоги операции Defeat Andaman в семи провинциях южного Таиланда. Фото: Region 8 Police

Полиция подвела итоги операции Defeat Andaman в семи провинциях южного Таиланда. Фото: Phuket Info Center

Полиция подвела итоги операции Defeat Andaman в семи провинциях южного Таиланда. Фото: Phuket Info Center

Полиция подвела итоги операции Defeat Andaman в семи провинциях южного Таиланда. Фото: Region 8 Police

Полиция подвела итоги операции Defeat Andaman в семи провинциях южного Таиланда. Фото: Region 8 Police

Принять отчет об итогах Defeat Andaman 1/66 приехал заместитель командующего Королевской полиции Таиланда генерал-лейтенант Сомпонг Чингдуанг. Прибывшего из столицы офицера встречали шеф полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Пхирают Краджеди, начальник полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг и другие руководители правоохранительных органов провинции.

В отчете штаба полиции по восьмому региону не сообщает, в какие конкретно дни проходил первый этап Defeat Andaman. При этом географический охват прежний. Операции против предполагаемых наркоторовцев проводились во всех провинциях восьмого региона, включая Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Сураттхани, Чумпхон и Накхон-Сри-Тхаммарат. Полиция не уточнила, привлекались ли к работе Национальная антикоррупция комиссия (NACC), как было во время прошлогодних рейдов Defeat Andaman.

В ходе операции правоохранители наметили себе несколько сотен целей, однако отчет полиции не позволяет понять, что именно в данном случае понимается под словом цель. Впрочем, одних только арестованных подозреваемых было 320 человек.

Список изъятого включал:

  • Метамфетамин в таблетках – 235,29 тыс. штук;
  • Метамфетамин в кристаллах – 196,51 г;
  • Огнестрельное оружие – 96 единиц;
  • Автомобили – 9 единиц;
  • Недвижимость – 2 единицы;
  • Иные активы – 112 единиц.

Общая стоимость изъятых активов превысила 41,3 млн бат.

«Полиция продолжит принимать постоянные и интенсивные меры по борьбе с распространением наркотиков в данной части страны», – заявил генерал-лейтенант Сомпонг Чингдуанг.

 

 

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