В рамках дела о хищении в храме изъяты Tesla, Bentley и квартиры в Бангкоке

Управление по борьбе с отмыванием средств (AMLO) изъяла активы на сумму около 92 млн бат в рамках расследования дела о хищении средств в бангкокском храме Wat Bowon Niwet Vihara. Среди изъятого – элитные квартиры, люксовые машины и «счастливые» номера к ним.

Новости Пхукета

14 Мая 2022, 12:00 PM

Bentley главного фигуранта дела о хищении храмовых денег. Номера не фирменные, но буквы и цифры говорят сами за себя. Фото: CSD / Bangkok Post