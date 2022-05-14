В рамках дела о хищении в храме изъяты Tesla, Bentley и квартиры в Бангкоке

Расследование предполагаемого хищения средств в храме Wat Bowon Niwet Vihara началось после того, как 15 марта скончался его настоятель Сомдет Пхра Ваннарат, пишет Bangkok Post.
После смерти почтенного монаха комитет по управлению храмом обратился в полицию, обвинив его близкого помощника Апирата Джайянкуру На-Аюттхаю в присвоении средств, которые должны были пойти на ремонт храма.
Господин Джайянкура На-Аюттхая был арестован 23 марта в Бангкоке, мужчина отвергает всем выдвинутые против него обвинения. Также по делу проходят еще четыре человека, один из которых, по информации источника Bangkok Post, является близким родственником члена Тайного совета.
Как пишет Bangkok Post со ссылкой на полицию и AMLO, в рамках расследования дела были арестованы/арестованы:
- Две квартиры в Бангкоке стоимостью 7 млн бат и 14,6 млн бат;
- Земельный участок со зданием в Бангкоке стоимостью 3,7 млн бат;
- Автомобиль Bentley за 15 млн бат;
- Автомобиль Porsche за 6,9 млн бат;
- Автомобили Volvo XC 40 и XC 60 за 2,59 млн бат и 3,1 млн бат;
- Автомобиль Tesla за 3,1 млн бат;
- Номерный знаки в фирменном оформлении Бангкока за 5,2 млн бат (номер – Пхо Пхо 5, พพ 5) и 2,2 млн бат (Но Но 9, นน 9);
- Четыре сберегательные банковские книжки.
AMLO уже заявил, что изымет или арестует и другое имущество фигурантов дела, если оно будет обнаружено.