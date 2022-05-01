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В провинции Сонгкхла задержали поставщиков, снабжавших метамфетамином Пхукет

Королевская полиция Таиланда арестовала в провинции Сонгкхла трех поставщиков наркотиков, снабжавших кристаллическим метамфетамином Пхукет и другие южные провинции. О проведенной операции сообщил глава отдела по борьбе с распространением наркотиков (NSB) генерал-лейтенант Сарают Сангуанпхокхай.

Новости Пхукета

1 Мая 2022, 08:00 AM
Витсана Промсила и его супруга Сирпхорн Вонгкэу. Фото: Bangkok Post

Витсана Промсила и его супруга Сирпхорн Вонгкэу. Фото: Bangkok Post

Чало Пхонгчанa. Фото: Bangkok Post

Чало Пхонгчанa. Фото: Bangkok Post

Как рассказал генерал, в ходе рейдов в Сонгкхла сперва в округе Ранот арестовали 31-летнего Витсану Промсилу и его 35-летнюю жену Сирпхорн Вонгкэу, а потом на курорте Хат-Яй полицейские пришли за 48-летним Чало Пхонгчаной. Аресты были произведены в один день с разницей в несколько часов, сообщает Bangkok Post.

В ходе рейда в Раноте полицейские изъяли непосредственно у самих арестованных 3 кг кристаллического метамфетамина, а при обыске у них дома – еще 51 кг, упакованные в мешки по 1 кг, и 16 тыс. таблеток с метамфетамином, спрятанные в холодильный ящик.

Господин Промсила и госпожа Вонгкэу заявили, что реализовывали товар через дилеров на Пхукете и указали на своего сообщника – господин Пхонгчану, который был арестован следов. Тот тоже сознался в участии в торговле наркотиками, сейчас полиция занимается поиском других членов сети по распространению метамфетамина.

Генерал Сангуанпхокхай не уточнил, была ли операция в провинции Сонгкхла связана с недавними арестами на Пхукете, где полицейские в ходе двух рейдов арестовали пятерых подозреваемых и изъяли в общей сложности более 9 кг кристаллического метамфетамина и свыше 54 тыс. таблеток.

 

 

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