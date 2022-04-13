В провинции Сонгкхла задержали направлявшихся в Малайзию нелегальных мигрантов

Несмотря на Сонгкран и необходимость обеспечивать усиленный контроль на дорогах, правоохранительные органы Таиланд продолжают и начатую в этом году кампанию против нелегальной миграции. Во вторник, 12 апреля, в провинции Сонгкхла была задержана группа бирманских граждан, направлявшихся в Малайзию.

Новости Пхукета

13 Апреля 2022, 06:15 PM

Нелегальных мигрантов задержали в провинции Сонгкхла. Фото: Assawin Pakkawan / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post со ссылкой на заявление генерал-майора иммиграционной полиции Прапансака Прасансука, пикап Isuzu D-Max с 21 нелегальным мигрантом был перехвачен на центральном шоссе Asian Highway в округе Раттапхум. Полиция действовала на основании наводки, полученной от некого информатора.

В затянутом черной тканью кузове пикапа находились 18 мужчин и три женщины. Все они нелегально пересекли границу Таиланда и Мьянмы в провинции Прачуап-Кхири-Кхан, после чего прятались в лесу в ожидании транспорта до Сонгкхла, откуда их должны были переправить в Малайзию и трудоустроить. Каждый должен был заплатить посредникам за поездку примерно 40 тыс. бат – половину перед выездом, половину – после прибытия в страну назначению.

Полиция также арестовала водителям пикапа, в котором перевозили мигрантов, и мужчину, находившегося за рулем машины сопровождения, ехавшей впереди.

Полиция проводит расследование. Нелегально перешедших границу граждан Мьянмы ждут суд и депортация.