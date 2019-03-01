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В провинции Пханг-Нга выгорели 67 рай национального парка

Крупный пожар произошел на территории нацпарка Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park в среду, 27 февраля.

1 Марта 2019, 12:46 PM
Глава национального парка Монгкон Ливвириякун полагает, что пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Фото: Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park

Глава национального парка Монгкон Ливвириякун полагает, что пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Фото: Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park

Глава национального парка Монгкон Ливвириякун полагает, что пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Фото: Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park

Глава национального парка Монгкон Ливвириякун полагает, что пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Фото: Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park

Глава национального парка Монгкон Ливвириякун полагает, что пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Фото: Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park

Глава национального парка Монгкон Ливвириякун полагает, что пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Фото: Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park

Глава национального парка Монгкон Ливвириякун полагает, что пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Фото: Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park

Глава национального парка Монгкон Ливвириякун полагает, что пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Фото: Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park

Глава национального парка Монгкон Ливвириякун полагает, что пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Фото: Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park

Глава национального парка Монгкон Ливвириякун полагает, что пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Фото: Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park

Глава национального парка Монгкон Ливвириякун полагает, что пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Фото: Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park

Глава национального парка Монгкон Ливвириякун полагает, что пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Фото: Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park

Глава национального парка Монгкон Ливвириякун полагает, что пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Фото: Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park

Глава национального парка Монгкон Ливвириякун полагает, что пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Фото: Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park

Глава национального парка Монгкон Ливвириякун полагает, что пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Фото: Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park

Глава национального парка Монгкон Ливвириякун полагает, что пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Фото: Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park

Глава национального парка Монгкон Ливвириякун полагает, что пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Фото: Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park

Глава национального парка Монгкон Ливвириякун полагает, что пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Фото: Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park

Глава национального парка Монгкон Ливвириякун полагает, что пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Фото: Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park

Глава национального парка Монгкон Ливвириякун полагает, что пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Фото: Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park

Глава национального парка Монгкон Ливвириякун полагает, что пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Фото: Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park

Глава национального парка Монгкон Ливвириякун полагает, что пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Фото: Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park

Глава национального парка Монгкон Ливвириякун получил сообщение о пожаре от местных жителей в районе 10:30 утра. Борьба с огнем продолжалась несколько часов, примерно к 14:00 с пламенем удалось справиться. Общая площадь пожара составила 67 рай.

Господин Монгкон предположил, что пожар могли умышленно устроить местные жители, недовольные тем, что руководство нацпарка не позволяет им «использовать некоторые зоны на территории парка». Это предположение глава нацпарка изложил в официальном отчете о происшествии.

По факту произошедшего было подано заявление в полицию, в котором господин Монгкон потребовал провести расследование возможного поджога и найти злоумышленника.

Как заявил в беседе с The Phuket News подполковник Патипан Висан из участка Тхай-Мыанга, расследование уже начато. Офицер пояснил, что пожар начался на территории кокосовой плантации, которая принадлежала неким местным жителям до включения территории в состав парка.

Полиция пока не установила, действительно ли пожар начался в результате умышленного поджога.

 

 

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