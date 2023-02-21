Carnival Magic
Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

В провинции Пханг-Нга появились на свет в 87 черепашат

В провинции Пханг-Нга вылупились черепашата из пятой, рождественской кладки яиц, обнаруженной на побережье 25 декабря. 87 детенышей кожистой черепахи отправились в первое плавание после полуночи 20 февраля, сообщил Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR).

Новости Пхукета

21 Февраля 2023, 09:02 AM
Черепашата из рождественской кладки, обнаруженной 25 декабря, отправились в первое плавание. Из 126 яиц вылупились 87 малышей. Фото: DMCR

Черепашата из рождественской кладки, обнаруженной 25 декабря, отправились в первое плавание. Из 126 яиц вылупились 87 малышей. Фото: DMCR

Черепашата из рождественской кладки, обнаруженной 25 декабря, отправились в первое плавание. Из 126 яиц вылупились 87 малышей. Фото: DMCR

Черепашата из рождественской кладки, обнаруженной 25 декабря, отправились в первое плавание. Из 126 яиц вылупились 87 малышей. Фото: DMCR

Черепашата из рождественской кладки, обнаруженной 25 декабря, отправились в первое плавание. Из 126 яиц вылупились 87 малышей. Фото: DMCR

Черепашата из рождественской кладки, обнаруженной 25 декабря, отправились в первое плавание. Из 126 яиц вылупились 87 малышей. Фото: DMCR

Черепашата из рождественской кладки, обнаруженной 25 декабря, отправились в первое плавание. Из 126 яиц вылупились 87 малышей. Фото: DMCR

Черепашата из рождественской кладки, обнаруженной 25 декабря, отправились в первое плавание. Из 126 яиц вылупились 87 малышей. Фото: DMCR

Наблюдающие за кладками специалисты обнаружили проседание песка над очередной из них ночью 19 февраля. На пляж, где находятся яйца, выехали сотрудники профильных организаций и ведомств, включая Центр изучения прибрежных ресурсов верхнего Андаманского моря.

К полуночи специалисты заключили, что самостоятельно черепашки могут не выбраться. Люди осторожно раскопали кладку и помогли 87 малышам отправиться на первое знакомство с океаном.

Всего в кладке, обнаруженной 25 декабря, было 126 яиц. Из них 16 оказались неоплодотворенными, а в 23 случаях черепашата не выжили.

Отметим, что по состоянию на 21 февраля черепашата должны вылупиться еще из нескольких кладок в провинции Пханг-Нга, но не на Пхукете. За этот сезон на острове обнаружили только одну кладку – и малыши из нее уже отправились в море.

Морские черепахи по-прежнему отдают предпочтение менее застроенной и шумной провинции Пханг-Нга, а не Пхукету. Но животные хотя бы начали приплывать на остров – еще несколько лет назад они в принципе сторонились его, считая полностью непригодным для себя местом.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Root The Future и десять дней на велосипедах из Чианг-Мая до Пхукета
Закладка будущих коралловых рифов началась у острова Майтон
Молодых акул выпустили в море на Пхи-Пхи
Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга
На Пхукете отправились в море 32 только что вылупившихся черепашонка
Майя-Бэй закроется на два дня в январе
Новую кладку яиц морской черепахи нашли к северу от Пхукета
В Патонге подписали меморандум о чистоте пляжа
Департамент нацпарков сообщил о смерти слоненка Танвы
Четвертую кладку черепашьих яиц нашли Кхао-Лаке
Слоны совершили набег на деревню в Прачин-Бури
Потерявшегося в джунглях месячного слоненка спасли в Таиланде
Морская черепаха отложила яйца на пляже Май-Кхао
Таиланд начнет производить авиатопливо из отработанного растительного масла
Третья морская черепаха отложила яйца в провинции Пханг-Нга

 

Thai Residential
The Pavilions Phuket

 