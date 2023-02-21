В провинции Пханг-Нга появились на свет в 87 черепашат

В провинции Пханг-Нга вылупились черепашата из пятой, рождественской кладки яиц, обнаруженной на побережье 25 декабря. 87 детенышей кожистой черепахи отправились в первое плавание после полуночи 20 февраля, сообщил Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR).

Новости Пхукета

Наблюдающие за кладками специалисты обнаружили проседание песка над очередной из них ночью 19 февраля. На пляж, где находятся яйца, выехали сотрудники профильных организаций и ведомств, включая Центр изучения прибрежных ресурсов верхнего Андаманского моря.

К полуночи специалисты заключили, что самостоятельно черепашки могут не выбраться. Люди осторожно раскопали кладку и помогли 87 малышам отправиться на первое знакомство с океаном.

Всего в кладке, обнаруженной 25 декабря, было 126 яиц. Из них 16 оказались неоплодотворенными, а в 23 случаях черепашата не выжили.

Отметим, что по состоянию на 21 февраля черепашата должны вылупиться еще из нескольких кладок в провинции Пханг-Нга, но не на Пхукете. За этот сезон на острове обнаружили только одну кладку – и малыши из нее уже отправились в море.

Морские черепахи по-прежнему отдают предпочтение менее застроенной и шумной провинции Пханг-Нга, а не Пхукету. Но животные хотя бы начали приплывать на остров – еще несколько лет назад они в принципе сторонились его, считая полностью непригодным для себя местом.